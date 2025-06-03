Идеальные кроссовки для лета — спасут от жары и дискомфорта

Легкие кроссовки для жарких дней — носите хоть каждый день
Лето — не повод отказываться от любимых кроссовок. На самом деле они могут быть еще удобнее и стильнее, чем любые шлепанцы или босоножки. И если вам кажется, что в жару в них будет невыносимо жарко — это не совсем так. Стоит просто выбрать правильную модель.
Новини.LIVE выделил три варианта, которые идеально подходят для летних дней.
Кроссовки, которые подойдут на жаркую погоду
Nike Cortez
Эти кроссовки как хорошее кино 70-х: проверенная классика, которая всегда уместна. Они легкие, удобные, а еще часто попадаются в винтажных магазинах или на eBay. Чем проще образ, тем лучше: джинсы, белая футболка, рубашка — и Cortez выглядят так, будто они там всегда были. Идеальный вариант на каждый день.
Dries Van Noten
Это не просто кроссовки, а стиль в чистом виде. Гарри Стайлз уже давно оценил их минималистичный дизайн и мы его понимаем. Они узкие, почти как балетки, только спортивные. Тонкая подошва, плавные линии — они имеют легкий и элегантный образ, поэтому отлично подходят даже к более изысканным образам.
Аԁіԁаѕ Samba
Эти кроссовки уже стали частью модной истории. Если раньше это была просто пара удобной спортивной обуви, то сейчас — это модный сигнал. Их носят с шортами, юбками, платьями, что имеет стильный вид. Белла Хадид, Хейли Бибер и еще десятки знаменитостей лишь подтверждают, что Samba не просто тренд, а стиль, который с нами надолго.
Понятно, что в летних кроссовках должно быть комфортно, прохладно и стильно одновременно. Поэтому смело выбирайте то, что подходит именно вам, и не бойтесь отходить от стандартных летних решений.
Ранее мы писали о том, какая пара кроссовок удивила всех прошлой весной.
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