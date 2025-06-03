Идеальные кроссовки для лета — спасут от жары и дискомфорта

Девушка в кроссовках. Фото: Freepik

Лето — не повод отказываться от любимых кроссовок. На самом деле они могут быть еще удобнее и стильнее, чем любые шлепанцы или босоножки. И если вам кажется, что в жару в них будет невыносимо жарко — это не совсем так. Стоит просто выбрать правильную модель.

Новини.LIVE выделил три варианта, которые идеально подходят для летних дней.

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Кроссовки, которые подойдут на жаркую погоду

Nike Cortez

Эти кроссовки как хорошее кино 70-х: проверенная классика, которая всегда уместна. Они легкие, удобные, а еще часто попадаются в винтажных магазинах или на eBay. Чем проще образ, тем лучше: джинсы, белая футболка, рубашка — и Cortez выглядят так, будто они там всегда были. Идеальный вариант на каждый день.

Nike Cortez. Фото из Instagram

Dries Van Noten

Это не просто кроссовки, а стиль в чистом виде. Гарри Стайлз уже давно оценил их минималистичный дизайн и мы его понимаем. Они узкие, почти как балетки, только спортивные. Тонкая подошва, плавные линии — они имеют легкий и элегантный образ, поэтому отлично подходят даже к более изысканным образам.

Dries Van Noten. Фото из Instagram

Аԁіԁаѕ Samba

Эти кроссовки уже стали частью модной истории. Если раньше это была просто пара удобной спортивной обуви, то сейчас — это модный сигнал. Их носят с шортами, юбками, платьями, что имеет стильный вид. Белла Хадид, Хейли Бибер и еще десятки знаменитостей лишь подтверждают, что Samba не просто тренд, а стиль, который с нами надолго.

Аԁіԁаѕ Samba. Фото из Instagram

Понятно, что в летних кроссовках должно быть комфортно, прохладно и стильно одновременно. Поэтому смело выбирайте то, что подходит именно вам, и не бойтесь отходить от стандартных летних решений.

Ранее мы писали о том, какая пара кроссовок удивила всех прошлой весной.

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