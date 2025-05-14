Найоригінальніші кросівки весни — Stone Island x NB об'єднались

Чоловік у кросівках. Фото: Freepik

Це не просто ще одні кросівки, а справжнє повернення легенди. Після кількох років мовчання Stone Island і New Balance знову об’єднали сили й випустили щось по-справжньому унікальне — модель 998, яка не лише має крутий вигляд, а й власну історію.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Цього разу дизайнери вирішили заглянути в архіви. Для верху обрали тканину Raso Gommato — щільну "військову" бавовну з легким блиском, яку ще у 1984 році створив засновник Stone Island. Щоб зробити пару ще міцнішою, тканину підсилено шаром поліуретану. Додаємо нубук зі свинячої шкіри, трохи ретронастрою — і отримуємо взуття, яке має дороге та стильне взуття.

Модель 998. Фото з Instagram

Та головне деталі. На кросівках є світловідбивні елементи, які яскраво проявляються в темряві. Прозора підошва приховує напис Stone Island Product Research, а на язичку — культовий компас, який одразу говорить, хто тут головний.

І, звісно, про комфорт не забули. Усередині піна Abzorb, яка поглинає удари й робить кожен крок м’яким. Новинка вже з’явилася в офіційному продажі — з 27 березня її можна знайти на сайті бренду.

Вартість — близько 15 000 гривень. Чи дорого? Як подивитись. Для поціновувачів — це інвестиція в річ з характером. Якщо ви шукали щось справді незвичне для весни, то ця пара має всі шанси стати вашим фаворитом.

До речі, цей рік для New Balance взагалі багатий на колаборації. Вони вже встигли здивувати моделями з Dover Street Market і Joe Freshgoods, а ще представили нову модель 509 — більш доступну, але не менш стильну.

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