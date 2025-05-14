Самые оригинальные кроссовки весны — Stone Island x NB объединились

Мужчина в кроссовках. Фото: Freepik

Это не просто еще одни кроссовки, а настоящее возвращение легенды. После нескольких лет молчания Stone Island и New Balance снова объединили силы и выпустили что-то по-настоящему уникальное — модель 998, которая не только круто выглядит, но и имеет собственную историю.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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На этот раз дизайнеры решили заглянуть в архивы. Для верха выбрали ткань Raso Gommato — плотный "военный" хлопок с легким блеском, который еще в 1984 году создал основатель Stone Island. Чтобы сделать пару еще более прочной, ткань усилена слоем полиуретана. Добавляем нубук из свиной кожи, немного ретро настроение — и получаем обувь, которая имеет дорогую и стильную обувь.

Модель 998. Фото из Instagram

Но главное детали. На кроссовках есть светоотражающие элементы, которые ярко проявляются в темноте. Прозрачная подошва скрывает надпись Stone Island Product Research, а на язычке — культовый компас, который сразу говорит, кто здесь главный.

И, конечно, о комфорте не забыли. Внутри пена Abzorb, которая поглощает удары и делает каждый шаг мягким. Новинка уже появилась в официальной продаже — с 27 марта ее можно найти на сайте бренда.

Стоимость — около 15 000 гривен. Дорого ли это? Как посмотреть. Для ценителей — это инвестиция в вещь с характером. Если вы искали что-то действительно необычное для весны и лета, то эта пара имеет все шансы стать вашим фаворитом.

Кстати, этот год для New Balance вообще богат на коллаборации. Они уже успели удивить моделями с Dover Street Market и Joe Freshgoods, а еще представили новую модель 509 — более доступную, но не менее стильную.

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