Що взути під штани-палаццо — стильні рішення на літо

Босоніжки. Фото: Freepik

Штани палаццо — це той фасон, який не виходить з моди вже роками. Їх обожнюють за свободу, комфорт і здатність робити образ стильним буквально без зусиль. Якщо у вас в гардеробі вже є палаццо — чудово, залишається лише навчитися їх правильно комбінувати зі взуттям, щоб мати розкішний вигляд.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Палаццо — це широкі, довгі штани, які красиво хвилястими лініями спадають донизу. Саме через цю довжину важливо підібрати правильне взуття, інакше ефект "вау" може зіпсуватися. Цей фасон чудово дружить із різними стилями: від офісного до повністю розслабленого. У будні носіть їх із футболками, майками або сорочками. У вихідні з легкими блузами або жакетами. А ще палаццо тепер шиють із сатину, і це відкриває цілий простір для нових ідей.

Кілька прикладів взуття, з яким палаццо мають вдалий вигляд

Балетки

Ідеальний варіант для тих, хто любить жіночність і комфорт. Головне стежити, щоб штани не волочилися по землі. До балеток можна додати лаконічний топ або сорочку — вийде дуже елегантний образ.

Балетки. Фото з Instagram

Кросівки

Так-так, палаццо легко "потоваришують" із кросівками. Найкраще поєднувати з білими або яскравими парами. Додайте шкіряну куртку, якщо прохолодно, і от вам готовий трендовий міський образ.

Кросівки. Фото з Instagram

Туфлі на підборах

Якщо хочеться вишуканості, то це ваш варіант. Палаццо з класичними човниками або відкритими слінгбеками витягують силует і додають образу нотку шику.

Туфлі на підборах. Фото з Instagram

Босоніжки

Для літа саме те. Легкі босоніжки з тонкими ремінцями виглядають з палаццо дуже повітряно. Сміливо комбінуйте з майками або легкими сорочками — образ буде ніжним і стильним.

Босоніжки. Фото з Instagram

У кожної з нас є свій улюблений спосіб носити ці штани. Хтось вибирає мінімалізм, інші — більше деталей і акцентів. Але головне не бійтеся експериментів. Палаццо легко адаптуються під будь-який стиль і настрій.

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