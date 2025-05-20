Босоніжки в модному кольорі, який пасує усім і до всього

Босоніжки. Фото: Freepik

Сезон весна-літо 2025 показав: коричневий став новим модним нейтралом. Його обирають ті, хто хоче мати стильний, але не надто очевидний вигляд. М’які відтінки шоколаду, кориці, карамелі — вони теплі, глибокі й напрочуд універсальні. Особливо у взутті.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Мюлі, босоніжки, клоги — всі моделі зараз мають щось спільне: коричневий тон. Причому не плутайте його з нудним темно-коричневим, який роками асоціювався з офісною класикою. Нові відтінки легші, благородніші — схожі на топлений шоколад, каву з молоком або карамельну помадку. Вони ніби огортають образ м’якістю, при цьому не губляться і мають дуже впевнений вигляд.

Стильні босоніжки. Фото з Instagram

Особливість цього кольору ще й у тому, що він добре поєднується буквально з усім. Біла максісукня, джинсові шорти, льняні штани, сукня в романтичному стилі чи мінімалістичний костюм — варто додати пару взуття в тон Mocha Mousse, і образ одразу має вдалий вигляд.

Взуття в тон Mocha Mousse. Фото з Instagram

Коричневий — це тепліший родич чорного. Він не надто строгий, а навпаки завжди доречний. До того ж у сонячну погоду він комфортніший: не притягує зайве тепло і краще "дружить" із засмагою. Найкраще пасує до шкіри з легким бронзовим відтінком.

Босоніжки. Фото з Instagram

І головне — таке взуття не вийде з моди через сезон. Це розумна інвестиція у стиль, яка залишиться з вами надовго. Змінюються тренди, силуети, принти, але нейтральний коричневий продовжує тримати планку елегантності.

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