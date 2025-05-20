Босоножки в модном цвете, который подходит всем и ко всему

Босоножки. Фото: Freepik

Сезон весна-лето 2025 показал: коричневый стал новым модным нейтралом. Его выбирают те, кто хочет выглядеть стильно, но не слишком очевидно. Мягкие оттенки шоколада, корицы, карамели — они теплые, глубокие и удивительно универсальные. Особенно в обуви.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Мюли, босоножки, клоги — все модели сейчас имеют нечто общее: коричневый тон. Причем не путайте его со скучным темно-коричневым, который годами ассоциировался с офисной классикой. Новые оттенки более легкие, благородные — похожие на топленый шоколад, кофе с молоком или карамельную помадку. Они будто окутывают образ мягкостью, при этом не теряются и выглядят очень уверенно.

Стильные босоножки. Фото из Instagram

Особенность этого цвета еще и в том, что он хорошо сочетается буквально со всем. Белое макси-платье, джинсовые шорты, льняные брюки, платье в романтическом стиле или минималистичный костюм — стоит добавить пару обуви в тон Mocha Mousse, и образ сразу выглядит удачно.

Обувь в тон Mocha Mousse. Фото из Instagram

Коричневый — это более теплый родственник черного. Он не слишком строгий, а наоборот всегда уместен. К тому же в солнечную погоду он более комфортный: не притягивает лишнее тепло и лучше "дружит" с загаром. Лучше всего подходит к коже с легким бронзовым оттенком.

Босоножки. Фото из Instagram

И главное — такая обувь не выйдет из моды через сезон. Это разумная инвестиция в стиль, которая останется с вами надолго. Меняются тренды, силуэты, принты, но нейтральный коричневый продолжает держать планку элегантности.

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