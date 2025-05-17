Найпопулярніше взуття на літо — чому варто обрати саме мюлі

Взуття. Фото: Pexels

Цього літа в моді знову будуть мюлі. Це взуття зручне та практичне. Разом з тим, мюлі — про елегантність й витонченість. Це взуття завдяки своїй універсальності підійде ледь не під будь-який образ.

Новини.LIVE розповідають про те, чому мюлі будуть головним трендом сезону 2025.

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Чому на літо варто обрати мюлі

Мюлі — це взуття без задника, завдяки чому воно має особливий шарм. Ця модель популярна не тільки через зовнішній вигляд, модниць підкорила зручність. Мюлі ідеально підходять на літо, адже вони легкі та відкриті.

Мюлі на підборах. Фото з Instagram

При цьому мюлі є на будь-який смак: на підборах чи низькому ходу, із закритим або ж відкритим носком. Вони можуть бути шкіряні, прозорі, з гострим чи квадратним мисом. Варіанти цієї моделі є найрізноманітніші, але всі вони точно привернуть увагу та зроблять ваш образ неперевершеним.

Мюлі з гострим мисом. Фото з Instagram

Суперпопулярними мюлі стають через те, що їх можна носити як частину базового гардероба, так і взувати до більш святкового образу. Вони гарно підійдуть під штани (класичні чи джинси), а також точно не зіпсують образ із сукнею чи спідницею.

Світлі мюлі. Фото з Instagram

Якщо ви шукаєте універсальне взуття, яке буде ідеальним доповненням літнього аутфіту, мюлі — це саме те, на що варто звернути увагу. Вони будуть на піку моди цього літа.

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