Самая популярная обувь на лето — почему стоит выбрать именно мюли

Обувь. Фото: Pexels

Этим летом в моде снова будут мюли. Эта обувь удобная и практичная. Вместе с тем, мюли — про элегантность и утонченность. Эта обувь благодаря своей универсальности подойдет чуть ли не под любой образ.

Новини.LIVE рассказывают о том, почему мюли будут главным трендом сезона 2025.

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Почему на лето стоит выбрать мюли

Мюли — это обувь без задника, благодаря чему она имеет особый шарм. Эта модель популярна не только из-за внешнего вида, модниц покорило удобство. Мюли идеально подходят на лето, ведь они легкие и открытые.

Мюли на каблуке на каблуке. Фото из Instagram

При этом мюли есть на любой вкус: на каблуке или низком ходу, с закрытым или же открытым носком. Они могут быть кожаные, прозрачные, с острым или квадратным мысом. Варианты этой модели самые разнообразные, но все они точно привлекут внимание и сделают ваш образ непревзойденным.

Мюли с острым мысом. Фото из Instagram

Суперпопулярными мюли становятся из-за того, что их можно носить как часть базового гардероба, так и обувать к более праздничному образу. Они хорошо подойдут под брюки (классические или джинсы), а также точно не испортят образ с платьем или юбкой.

Светлые мюли. Фото из Instagram

Если вы ищете универсальную обувь, которая будет идеальным дополнением летнего аутфита, мюли — это именно то, на что стоит обратить внимание. Они будут на пике моды этим летом.

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