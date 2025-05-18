Мокасини повертаються в моду — ідеї стильних образів на літо

Жовті мокасини. Фото: Freepik

Цього літа у тренді знову будуть мокасини. Однак тепер — це не просто класичне взуття. Їх поєднують як з ніжними сукнями чи спідницями, так і з джинсами чи спортивними штанами. Це взуття привертає увагу модниць через свою практичність.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Як носити мокасини цього літа

Мокасини вже давно стали незамінним взуттям у гардеробі. Вони підкорюють своєю практичністю, оскільки є базовими. Поєднувати їх можна з класичними сукнями чи спідницями. Такий образ буде ідеальним на літо, а одягнути його можна як на романтичну зустріч, так й на роботу.

Мокасини у поєднанні з ніжною спідницею. Фото з Instagram

Мокасини та довга спідниця. Фото з Instagram

Мокасини — незамінне взуття для тих, хто веде активне життя та багато часу проводить у піших прогулянках. Вони зручні та ідеально підійдуть під джинси. Зокрема, можна поєднати їх з широкими моделями, які цього літа будуть на піку популярності.

Мокасини з джинсами. Фото з Instagram

Підійдуть мокасини й під спортивний образ. Їх сміливо можна поєднати зі штанами в такому стилі. Влітку, коли кросівки не завжди комфортні, це буде ідеальним варіантом.

Мокасини зі спортивними штанами та сорочкою. Фото з Instagram

Мокасини прикрасять своєю безпосередністю та стилем будь-який образ. Цього літа таке взуття має бути у кожної модниці, яка слідкує за трендами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у моді знову взуття, яке було популярне у 90-х. Воно стане хітом цього літа.

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