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Головна Мода Наймодніше взуття літа — з якими образами носити мокасини

Наймодніше взуття літа — з якими образами носити мокасини

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Дата публікації: 18 травня 2025 18:12
Мокасини повертаються в моду — ідеї стильних образів на літо
Жовті мокасини. Фото: Freepik

Цього літа у тренді знову будуть мокасини. Однак тепер — це не просто класичне взуття. Їх поєднують як з ніжними сукнями чи спідницями, так і з джинсами чи спортивними штанами. Це взуття привертає увагу модниць через свою практичність.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Як носити мокасини цього літа

Мокасини вже давно стали незамінним взуттям у гардеробі. Вони підкорюють своєю практичністю, оскільки є базовими. Поєднувати їх можна з класичними сукнями чи спідницями. Такий образ буде ідеальним на літо, а одягнути його можна як на романтичну зустріч, так й на роботу.

Ідеї для образів з мокасинами
Мокасини у поєднанні з ніжною спідницею. Фото з Instagram
Ідеї для образів з мокасинами
Мокасини та довга спідниця. Фото з Instagram

Мокасини — незамінне взуття для тих, хто веде активне життя та багато часу проводить у піших прогулянках. Вони зручні та ідеально підійдуть під джинси. Зокрема, можна поєднати їх з широкими моделями, які цього літа будуть на піку популярності.

Ідеї для образів з мокасинами
Мокасини з джинсами. Фото з Instagram

Підійдуть мокасини й під спортивний образ. Їх сміливо можна поєднати зі штанами в такому стилі. Влітку, коли кросівки не завжди комфортні, це буде ідеальним варіантом.

Ідеї для образів з мокасинами
Мокасини зі спортивними штанами та сорочкою. Фото з Instagram

Мокасини прикрасять своєю безпосередністю та стилем будь-який образ. Цього літа таке взуття має бути у кожної модниці, яка слідкує за трендами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у моді знову взуття, яке було популярне у 90-х. Воно стане хітом цього літа.

Також ми розповідали про те, що трендовими в цьому сезоні стали "бабусині" кросівки. Вони підкорюють модниць комфортом.

мода тренди взуття стиль жіноче взуття
Ірина Савчук - Редактор
Автор:
Ірина Савчук
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