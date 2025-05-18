Мокасины возвращаются в моду — идеи стильных образов на лето

Желтые мокасины. Фото: Freepik

Этим летом в тренде снова будут мокасины. Однако теперь — это не просто классическая обувь. Их сочетают как с нежными платьями или юбками, так и с джинсами или спортивными штанами. Эта обувь привлекает внимание модниц из-за своей практичности.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Как носить мокасины этим летом

Мокасины уже давно стали незаменимой обувью в гардеробе. Они покоряют своей практичностью, поскольку являются базовыми. Сочетать их можно с классическими платьями или юбками. Такой образ будет идеальным на лето, а одеть его можно как на романтическую встречу, так и на работу.

Мокасины в сочетании с нежной юбкой. Фото из Instagram

Мокасины и длинная юбка. Фото из Instagram

Мокасины — незаменимая обувь для тех, кто ведет активную жизнь и много времени проводит в пеших прогулках. Они удобны и идеально подойдут под джинсы. В частности, можно совместить их с широкими моделями, которые этим летом будут на пике популярности.

Мокасины с джинсами. Фото из Instagram

Подойдут мокасины и под спортивный образ. Их смело можно сочетать со штанами в таком стиле. Летом, когда кроссовки не всегда комфортны, это будет идеальным вариантом.

Мокасины со спортивными штанами и рубашкой. Фото из Instagram

Мокасины украсят своей непосредственностью и стилем любой образ. Этим летом такая обувь должна быть у каждой модницы, которая следит за трендами.

Напомним, ранее мы писали о том, что в моде снова обувь, которая была популярна в 90-х. Она станет хитом этого лета.

Также мы рассказывали о том, что трендовыми в этом сезоне стали "бабушкины" кроссовки. Они покоряют модниц комфортом.