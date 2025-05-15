"Бабусині" кросівки — зручність, що стала модною

Дівчина в кросівках. Фото: Freepik

Здається, щоб мати стильний вигляд цієї весни, варто заглянути в шафу до бабусі. І ні, це не жарт. Модні кросівки 2025 року ніби пройшли крізь час, але при цьому мають свіжий вайб, який чудово пасує під усе: від суконь до широких джинсів.



Про це пише Vogue.

Кросівки, що захопили усіх

Білі кросівки на легкій платформі

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Це саме ті кросівки, які носять із чим завгодно — від ділових костюмів до повсякденних луків. Трохи платформи додає зросту, а класична форма робить їх вічними. Якщо шукаєте щось стильне й зручне, зверніть увагу на моделі від adidas або McQueen.

Білі кросівки. Фото: Vogue

Кросівки, як для гірських прогулянок

Гайкінг-стиль вибився у фаворити не лише серед туристів. Тепер це модний хід. Такі кросівки — яскраві, трохи грубі, але мега комфортні. Ідеально, щоб додати родзинку навіть у нудний образ.

Гайкінг-стиль. Фото: Vogue

Барвисті кросівки на липучках

Здається, це повернення у дитинство, але у найкращому сенсі. Кольорові моделі з липучками носять зірки й блогери, хоча вони і мають зухвалий вигляд. Зокрема, Veja і Asics мають що показати у цій категорії.

Барвисті кросівки. Фото: Vogue

Chunky-кросівки — грубенькі й модні

Якщо хочете справжнього ретро — вам сюди. Масивні підошви, форми з 80-х і трохи зухвалості. Це про New Balance 327. Вони класний мають вигляд у поєднанні з oversize-речами або яскравими кольорами.

Chunky-кросівки. Фото: Vogue

Легендарні білі Superga

Мінімалізм, який не набридає. Вони зручні, прості, але мають той самий шарм, за який їх люблять модниці. Краще за все носити із літніми сукнями або м’якими штанами.

Білі Superga. Фото: Vogue

Як бачимо, іноді достатньо згадати, що колись носили ті, хто завжди знав, що таке зручність. Ці кросівки прямий доказ, що стиль не має віку.

Раніше ми писали про найкраще взуття без каблуків, що не тільки стильне, але і зручне.

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