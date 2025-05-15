"Бабушкины" кроссовки — удобство, что стало модным

Девушка в кроссовках. Фото: Freepik

Кажется, чтобы выглядеть стильно этой весной, стоит заглянуть в шкаф к бабушке. И нет, это не шутка. Модные кроссовки 2025 года будто прошли сквозь время, но при этом имеют свежий вайб, который отлично подходит под все: от платьев до широких джинсов.



Об этом пишет Vogue.

Кроссовки, которые захватили всех

Белые кроссовки на легкой платформе

Реклама

Читайте также:

Это именно те кроссовки, которые носят с чем угодно — от деловых костюмов до повседневных луков. Немного платформы добавляет роста, а классическая форма делает их вечными. Если ищете что-то стильное и удобное, обратите внимание на модели от adidas или McQueen.

Белые кроссовки. Фото: Vogue

Кроссовки, как для горных прогулок

Гайкинг-стиль выбился в фавориты не только среди туристов. Теперь это модный ход. Такие кроссовки — яркие, немного грубые, но мега комфортные. Идеально, чтобы добавить изюминку даже в скучный образ.

Гайкинг-стиль. Фото: Vogue

Красочные кроссовки на липучках

Кажется, это возвращение в детство, но в лучшем смысле. Цветные модели с липучками носят звезды и блогеры, хотя они и выглядят вызывающе. В частности, Veja и Asics есть что показать в этой категории.

Красочные кроссовки. Фото: Vogue

Chunky-кроссовки — грубоватые и модные

Если хотите настоящего ретро —-вам сюда. Массивные подошвы, формы из 80-х и немного дерзости. Это про New Balance 327. Они классно смотрятся в сочетании с oversize-вещами или яркими цветами.

Chunky-кроссовки. Фото: Vogue

Легендарные белые Superga

Минимализм, который не надоедает. Они удобные, простые, но имеют тот самый шарм, за который их любят модницы. Лучше всего носить с летними платьями или мягкими брюками.

Белые Superga. Фото: Vogue

Как видим, иногда достаточно вспомнить, что когда-то носили те, кто всегда знал, что такое удобство. Эти кроссовки прямое доказательство, что стиль не имеет возраста.

Ранее мы писали о лучшей обуви без каблуков, которая не только стильная, но и удобная.

Также мы сообщали о новой модели кроссовок от New Balance.