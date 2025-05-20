Дженніфер Лоуренс вразила вибором взуття — знайоме з 2000-х

Дженніфер Лоуренс. Фото: Freepik

Американська акторка Дженніфер Лоуренс знову нагадала, чому її стиль так легко назвати іконою сучасного Нью-Йорка. В її образах завжди є те, що складно підробити — відчуття справжності. Вона не женеться за трендами, а вибирає речі, які мають характер, як і вона сама.

Про це пише Vogue.

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Нещодавно акторка з'явилася на вулицях міста в доволі несподіваному образі — замість звичних кросівок на ній були червоні шльопанці із сітки, прикрашені бісерною вишивкою. Такий варіант взуття одразу повертає у 2000-ні, коли подібні шльопки були в кожному магазині і коштували зовсім недорого. Але зараз це не просто взуття з минулого, а стильний акцент, що додає настрій.

Джен поєднала ці шльопанці зі світлим пуловером на блискавці, широкими штанами та класичною бейсболкою — мала при цьому невимушений, але дуже зібраний вигляд. І, звісно, не обійшлося без окулярів — великих, майже кінозіркових. Весь образ як картинка: ніби випадково, але все ідеально зійшлося.

Цікаво, що зазвичай Лоуренс надає перевагу кросівкам. Її можна було часто побачити в adidas Samba або Puma Speedcat — зручні, практичні, саме те, що треба на щодень. Але навіть тоді, коли вона вибирає комфорт, це має стильний вигляд.

Трендові шльопанці. Фото: Mango

Тепер же її вибір червоні шльопанці, які набагато елегантніші за кросівки, але все одно зручні. Це справжній ньюйоркський баланс: не жертвувати ні комфортом, ні стилем. І, здається, саме в цьому секрет Дженніфер. Вона не намагається бути кимось іншим — просто живе своє життя, але робить це красиво.

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