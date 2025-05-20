Дженніфер Лоуренс вразила вибором взуття — знайоме з 2000-х

Дженніфер Лоуренс повертає в моду взуття з 2000-х
Американська акторка Дженніфер Лоуренс знову нагадала, чому її стиль так легко назвати іконою сучасного Нью-Йорка. В її образах завжди є те, що складно підробити — відчуття справжності. Вона не женеться за трендами, а вибирає речі, які мають характер, як і вона сама.
Про це пише Vogue.
Чим Лоуренс зуміла здивувати цього разу
Нещодавно акторка з'явилася на вулицях міста в доволі несподіваному образі — замість звичних кросівок на ній були червоні шльопанці із сітки, прикрашені бісерною вишивкою. Такий варіант взуття одразу повертає у 2000-ні, коли подібні шльопки були в кожному магазині і коштували зовсім недорого. Але зараз це не просто взуття з минулого, а стильний акцент, що додає настрій.
Джен поєднала ці шльопанці зі світлим пуловером на блискавці, широкими штанами та класичною бейсболкою — мала при цьому невимушений, але дуже зібраний вигляд. І, звісно, не обійшлося без окулярів — великих, майже кінозіркових. Весь образ як картинка: ніби випадково, але все ідеально зійшлося.
Цікаво, що зазвичай Лоуренс надає перевагу кросівкам. Її можна було часто побачити в adidas Samba або Puma Speedcat — зручні, практичні, саме те, що треба на щодень. Але навіть тоді, коли вона вибирає комфорт, це має стильний вигляд.
Тепер же її вибір червоні шльопанці, які набагато елегантніші за кросівки, але все одно зручні. Це справжній ньюйоркський баланс: не жертвувати ні комфортом, ні стилем. І, здається, саме в цьому секрет Дженніфер. Вона не намагається бути кимось іншим — просто живе своє життя, але робить це красиво.
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