Дженнифер Лоуренс поразила выбором обуви — знакомая с 2000-х

Дженнифер Лоуренс возвращает в моду обувь из 2000-х
Американская актриса Дженнифер Лоуренс снова напомнила, почему ее стиль так легко назвать иконой современного Нью-Йорка. В ее образах всегда есть то, что сложно подделать — ощущение подлинности. Она не гонится за трендами, а выбирает вещи, которые имеют характер, как и она сама.
Об этом пишет Vogue.
Чем Лоуренс сумела удивить в этот раз
Недавно актриса появилась на улицах города в довольно неожиданном образе — вместо привычных кроссовок на ней были красные шлепанцы из сетки, украшенные бисерной вышивкой. Такой вариант обуви сразу возвращает в 2000-е, когда подобные шлепки были в каждом магазине и стоили совсем недорого. Но сейчас это не просто обувь из прошлого, а стильный акцент, добавляющий настроение.
Джен сочетала эти шлепанцы со светлым пуловером на молнии, широкими брюками и классической бейсболкой — выглядела при этом непринужденно, но очень собранно. И, конечно, не обошлось без очков — больших, почти кинозвездных. Весь образ как картинка: вроде бы случайно, но все идеально сошлось.
Интересно, что обычно Лоуренс отдает предпочтение кроссовкам. Ее можно было часто увидеть в adidas Samba или Puma Speedcat — удобные, практичные, именно то, что нужно на каждый день. Но даже тогда, когда она выбирает комфорт, это выглядит стильно.
Теперь же ее выбор красные шлепанцы, которые гораздо элегантнее кроссовок, но все равно удобны. Это настоящий нью-йоркский баланс: не жертвовать ни комфортом, ни стилем. И, кажется, именно в этом секрет Дженнифер. Она не пытается быть кем-то другим — просто живет свою жизнь, но делает это красиво.
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