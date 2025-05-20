Дженнифер Лоуренс поразила выбором обуви — знакомая с 2000-х

Дженнифер Лоуренс. Фото: Freepik

Американская актриса Дженнифер Лоуренс снова напомнила, почему ее стиль так легко назвать иконой современного Нью-Йорка. В ее образах всегда есть то, что сложно подделать — ощущение подлинности. Она не гонится за трендами, а выбирает вещи, которые имеют характер, как и она сама.

Об этом пишет Vogue.

Реклама

Читайте также:

Чем Лоуренс сумела удивить в этот раз

Недавно актриса появилась на улицах города в довольно неожиданном образе — вместо привычных кроссовок на ней были красные шлепанцы из сетки, украшенные бисерной вышивкой. Такой вариант обуви сразу возвращает в 2000-е, когда подобные шлепки были в каждом магазине и стоили совсем недорого. Но сейчас это не просто обувь из прошлого, а стильный акцент, добавляющий настроение.

Джен сочетала эти шлепанцы со светлым пуловером на молнии, широкими брюками и классической бейсболкой — выглядела при этом непринужденно, но очень собранно. И, конечно, не обошлось без очков — больших, почти кинозвездных. Весь образ как картинка: вроде бы случайно, но все идеально сошлось.

Интересно, что обычно Лоуренс отдает предпочтение кроссовкам. Ее можно было часто увидеть в adidas Samba или Puma Speedcat — удобные, практичные, именно то, что нужно на каждый день. Но даже тогда, когда она выбирает комфорт, это выглядит стильно.

Трендовые шлепанцы. Фото: Mango

Теперь же ее выбор красные шлепанцы, которые гораздо элегантнее кроссовок, но все равно удобны. Это настоящий нью-йоркский баланс: не жертвовать ни комфортом, ни стилем. И, кажется, именно в этом секрет Дженнифер. Она не пытается быть кем-то другим — просто живет свою жизнь, но делает это красиво.

Ранее мы писали о том, что мюли стали очень популярными в этом сезоне.

Также мы сообщали, какие "бабушкины" кроссовки заполонили сердца модниц в 2025 году.