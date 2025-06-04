Что обуть под брюки-палаццо — стильные решения на лето

Босоножки. Фото: Freepik

Брюки палаццо — это тот фасон, который не выходит из моды уже годами. Их обожают за свободу, комфорт и способность делать образ стильным буквально без усилий. Если у вас в гардеробе уже есть палаццо — отлично, остается лишь научиться их правильно комбинировать с обувью, чтобы выглядеть роскошно.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Палаццо — это широкие, длинные брюки, которые красиво волнистыми линиями спадают вниз. Именно из-за этой длины важно подобрать правильную обувь, иначе эффект "вау" может испортиться. Этот фасон отлично дружит с разными стилями: от офисного до полностью расслабленного. В будни носите их с футболками, майками или рубашками. В выходные с легкими блузами или жакетами. А еще палаццо теперь шьют из сатина, и это открывает целый простор для новых идей.

Несколько примеров обуви, с которой палаццо смотрятся удачно

Балетки

Идеальный вариант для тех, кто любит женственность и комфорт. Главное следить, чтобы брюки не волочились по земле. К балеткам можно добавить лаконичный топ или рубашку — получится очень элегантный образ.

Балетки. Фото из Instagram

Кроссовки

Да-да, палаццо легко "подружились" с кроссовками. Лучше всего сочетать с белыми или яркими парами. Добавьте кожаную куртку, если прохладно, и вот вам готов трендовый городской образ.

Кроссовки. Фото из Instagram

Туфли на каблуке

Если хочется изысканности, то это ваш вариант. Палаццо с классическими лодочками или открытыми слингбэками вытягивают силуэт и добавляют образу нотку шика.

Туфли на каблуке. Фото из Instagram

Босоножки

Для лета самое то. Легкие босоножки с тонкими ремешками смотрятся с палаццо очень воздушно. Смело комбинируйте с майками или легкими рубашками — образ будет нежным и стильным.

Босоножки. Фото из Instagram

У каждой из нас есть свой любимый способ носить эти брюки. Кто-то выбирает минимализм, другие — больше деталей и акцентов. Но главное не бойтесь экспериментов. Палаццо легко адаптируются под любой стиль и настроение.

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