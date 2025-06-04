Літній образ Еністон з 2000-х знову в тренді — вдале поєднання

Дженніфер Еністон. Фото: скриншот відео

У 2000-х усі божеволіли за блиском: топи, як із фольги, джинси нижче талії, купа ланцюжків, стразів і трохи хаосу в кожному образі. Але серед цього модного карнавалу була одна зірка, яка не піддалась цій яскравій течії — Дженніфер Еністон.

Про це пише Vogue.

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Погодьтеся, 2004 рік — зірковий час для Джен. Її фото були скрізь — на обкладинках, у хроніках подій, просто на вулицях. Та в кожному кадрі вона мала не просто стильний, а й актуальний вигляд навіть на фоні сьогодення. Наче час її не торкнувся. Весь секрет у простоті. Дженніфер знала міру, не переодягалась у нову людину щосезону. Вона залишалась собою — впевненою, спокійною, зі смаком.

Який образ Дженніфер Еністон варто повторити цього літа

Її улюблений "лук" складався з джинсів середньої посадки, які ніби обіймають фігуру, простого топа або майки у базових кольорах — білий, сірий, беж — і класичних чорних в’єтнамок. Нічого зайвого, жодного виклику. Але кожна річ сиділа на ній ідеально. Не з мас-маркету — це видно. Дженніфер вміє інвестувати у свій гардероб. Вона не купувала одяг "на один сезон", вона будувала образ, який не вийде з моди.

Стильний образ Еністон. Фото: Vogue

І що цікаво — її стиль зараз знову на піку популярності. У 2025-му ті ж чорні шльопанці стали хітом літа, а біла майка в стилі 90-х — мастхевом гардероба. Подивіться на колекції The Row, Toteme чи Khaite — усе це перегукується з її мінімалізмом: джинси без зайвих деталей, трикотажні сукні, прості боді. Світ ніби знову зрозумів: не треба кричати, щоб тебе помітили.

Акторка Дженніфер Еністон. Фото: Vogue

Стиль Еністон — не про вау-ефект. Він про відчуття міри. Про внутрішню впевненість. Про "тиху розкіш" без пафосу. Вона не намагалась бути моднішою за всіх — вона просто знала, що їй личить. І саме тому сьогодні, через два десятки років, її образи мають так само доречний вигляд, як і тоді. У час, коли всі втомилися від модного шуму, стиль Дженніфер — це спокій. Це ідеальний літній образ: зручні джинси, улюблений топ і пара взуття, в якому хочеться пройти ціле літо.

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