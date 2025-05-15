Культова зачіска 2000-х знову в моді — її зробила Гейлі Бібер

Гейлі Бібер. Фото: Instagram/haileybieber

У 90-х і на початку 2000-х зачіски сестер Олсен були не просто модними — вони задавали тон цілим поколінням. Заколки-метелики, недбалі хвилі, ніби після сну, і легка неохайність стали їхнім фірмовим почерком. Здавалось, що ці образи зібрані за лічені хвилини перед виходом. Але саме в цій простоті й сховалась магія.

Про це пише Vogue.

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Мері-Кейт і Ешлі завжди вміли носити волосся так, ніби їм байдуже — і саме тому це було так стильно. Навіть коли вони відійшли від акторства, їхній богемний образ залишився впізнаваним: трохи скуйовджені пасма, легка текстура, наче волосся само вирішило, як лежати.

І ось тепер повернення культової зачіски. Але вже не з екранів, а з інстаграму Гейлі Бібер. На новому фото в неї саме та сама зачіска: не ідеальні локони, а м’які хвилі, які більше схожі на легке гофре, що виросло з пляжної хвилі. Кілька пасом вибиваються з укладки, як ніби вона не встигла їх уловити — і саме це додає образу "того самого" ефекту.

Замість дорогого глянцю невимушений шик. Гейлі у вузьких штанях на низькій посадці й простій майці має такий вигляд, ніби щойно в поспіху вийшла з дому без дзеркала, але все одно — як ікона стилю. Та сама естетика, за якою ми всі трохи скучили.

Раніше ми писали про те, що Гейлі Бібер похвалилась стильним ретро- образом.

Також ми повідомляли, на яку трендову зачіску варто звернути увагу цього сезону, оскільки вона не вимагає багато часу на укладку.