Трендова стрижка 2025, яку не треба укладати — сама тримає форму

Дівчині роблять укладку. Фото: Freepik

Одна з найзручніших і наймодніших стрижок 2025 року — так званий "хлопчачий боб" або boy bob — зараз на піку популярності. І найголовніше, що укладати його практично не потрібно. Волосся можна просто вимити, дати йому висохнути природним чином і все, зачіска готова. У цьому й полягає головний плюс: стиль без зусиль.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Ця стрижка має особливо ефектний вигляд, коли у волоссі легкий безлад — ідеально, якщо воно трохи хвилясте або має природну текстуру. Укладанням можна не перейматись: достатньо обрати проділ — по центру або на бік, залежно від того, як вам більше пасує.

Стрижка боб. Фото з Instagram

"Хлопчачий боб" пасує жінкам різного віку:

у 20–30 років він додає свіжості, легкості, підкреслює індивідуальний стиль;

у 35–45 — допомагає мати сучасний вигляд, не втрачаючи елегантності;

після 50-ти — чудово омолоджує, робить образ живішим і динамічнішим.

Крім того, ця стрижка підходить до будь-якої форми обличчя та легко поєднується з чубчиком, якщо вам хочеться змін або додаткового акценту. Ідеальна довжина — від нижньої частини вух до підборіддя.

Стильна стрижка. Фото з Instagram

Якщо ви давно шукали варіант, який не вимагає щоденних укладок і водночас мати стильний вигляд, то зверніть увагу саме на boy bob. Це той випадок, коли природність — не лише тренд, а й справжнє полегшення для щоденної рутини. Стрижка підійде вам, якщо хоче оновитись і водночас залишатися собою.

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