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Головна Мода Без фену і стайлера — стрижка, що завжди має вдалий вигляд

Без фену і стайлера — стрижка, що завжди має вдалий вигляд

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Дата публікації: 13 травня 2025 16:04
Трендова стрижка 2025, яку не треба укладати — сама тримає форму
Дівчині роблять укладку. Фото: Freepik

Одна з найзручніших і наймодніших стрижок 2025 року — так званий "хлопчачий боб" або boy bob — зараз на піку популярності. І найголовніше, що укладати його практично не потрібно. Волосся можна просто вимити, дати йому висохнути природним чином і все, зачіска готова. У цьому й полягає головний плюс: стиль без зусиль.

Новини.LIVE розповість про це детальніше. 

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Ця стрижка має особливо ефектний вигляд, коли у волоссі легкий безлад — ідеально, якщо воно трохи хвилясте або має природну текстуру. Укладанням можна не перейматись: достатньо обрати проділ — по центру або на бік, залежно від того, як вам більше пасує.

Стрижка, що завжди має особливий вигляд
Стрижка боб. Фото з Instagram

"Хлопчачий боб" пасує жінкам різного віку:

  • у 20–30 років він додає свіжості, легкості, підкреслює індивідуальний стиль;
  • у 35–45 — допомагає мати сучасний вигляд, не втрачаючи елегантності;
  • після 50-ти — чудово омолоджує, робить образ живішим і динамічнішим.

Крім того, ця стрижка підходить до будь-якої форми обличчя та легко поєднується з чубчиком, якщо вам хочеться змін або додаткового акценту. Ідеальна довжина — від нижньої частини вух до підборіддя.

Хлопчачий боб набирає популярності
Стильна стрижка. Фото з Instagram

Якщо ви давно шукали варіант, який не вимагає щоденних укладок і водночас мати стильний вигляд, то зверніть увагу саме на boy bob. Це той випадок, коли природність — не лише тренд, а й справжнє полегшення для щоденної рутини. Стрижка підійде вам, якщо хоче оновитись і водночас залишатися собою.

Раніше ми писали про те, які класичні стрижки більше неактуальні.

Також ми повідомляли, яка коротка стрижка стане головним трендом цього літа.

мода стрижки зачіски волосся стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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