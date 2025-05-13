Трендова стрижка 2025, яку не треба укладати — сама тримає форму

Без фену і стайлера — стрижка, що завжди має вдалий вигляд
Одна з найзручніших і наймодніших стрижок 2025 року — так званий "хлопчачий боб" або boy bob — зараз на піку популярності. І найголовніше, що укладати його практично не потрібно. Волосся можна просто вимити, дати йому висохнути природним чином і все, зачіска готова. У цьому й полягає головний плюс: стиль без зусиль.
Новини.LIVE розповість про це детальніше.
В чому особливість цієї стрижки та чому її радять усі
Ця стрижка має особливо ефектний вигляд, коли у волоссі легкий безлад — ідеально, якщо воно трохи хвилясте або має природну текстуру. Укладанням можна не перейматись: достатньо обрати проділ — по центру або на бік, залежно від того, як вам більше пасує.
"Хлопчачий боб" пасує жінкам різного віку:
- у 20–30 років він додає свіжості, легкості, підкреслює індивідуальний стиль;
- у 35–45 — допомагає мати сучасний вигляд, не втрачаючи елегантності;
- після 50-ти — чудово омолоджує, робить образ живішим і динамічнішим.
Крім того, ця стрижка підходить до будь-якої форми обличчя та легко поєднується з чубчиком, якщо вам хочеться змін або додаткового акценту. Ідеальна довжина — від нижньої частини вух до підборіддя.
Якщо ви давно шукали варіант, який не вимагає щоденних укладок і водночас мати стильний вигляд, то зверніть увагу саме на boy bob. Це той випадок, коли природність — не лише тренд, а й справжнє полегшення для щоденної рутини. Стрижка підійде вам, якщо хоче оновитись і водночас залишатися собою.
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