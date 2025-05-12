Класичні стрижки, про які варто забути — їх час уже минув

Тренди змінились — ці класичні стрижки вже неактуальні
Кажуть, нова стрижка — нова я. Але буває, що після походу до перукаря в дзеркалі виходить не те, що хотілось побачити. А все тому, що деякі модні зачіски здатні додати не лише пару років, а й десяток. Якщо не бажаєте мати старший вигляд лише через невдалу стрижку — ось що краще оминати стороною.
Новини.LIVE попереджає про стрижки, від яких варто відмовитись.
Невдалі ідеї для стрижки цього року
Малет і гаврош
Ці варіанти стрижок наче повернулися з минулого. Всі хапалися за малет — коротко зверху, довго ззаду. Зірки показували його зі всіх ракурсів. Але є нюанс: ця стрижка часто додає віку. Вона дійсно ефектна, але має радше бунтарський, а не молодіжний вигляд. До того ж не всім пасує — форма голови одразу стає дивною, а весь образ трохи важким.
Замість цього краще обрати:
- піксі з подовженням;
- шеггі з легкими пасмами.
Ультракоротка піксі — ризикована історія
Так, коротке волосся часто освіжає. Але якщо його занадто мало — маємо зворотний ефект. Коли відкриті лоб, шия, скроні — будь-яка дрібна зморшка стає більш помітною. І замість драйву отримаєте критику.
Рішення просте — зробіть трохи довший варіант піксі або легкий боб. Обличчя одразу стане м’якшим, а вигляд легшим.
Каре з прямим чубчиком не найкраща ідея
Коли все в стрижці симетрично й "під лінієчку", будь-яка нерівність шкіри, зморшка чи мімічна складка починає кидатись в очі. А якщо ще й прямий густий чубчик — привіт, втомлений погляд. Такі зачіски додають строгості, а з нею і віку.
Краще замінити на щось живіше:
- наприклад, драбинка або багатошарова стрижка;
- м’який піксі-боб з чубчиком-шторкою, який красиво обрамляє обличчя та створює враження легкості й ніжності.
Раніше ми писали про те, які стрижки є універсальними і не вимагають багато часу на укладку.
Також ми повідомляли про стрижки, які пасують під різний тип обличчя.
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