Класичні стрижки, про які варто забути — їх час уже минув

Дівчині роблять стильну стрижку. Фото: Freepik

Кажуть, нова стрижка — нова я. Але буває, що після походу до перукаря в дзеркалі виходить не те, що хотілось побачити. А все тому, що деякі модні зачіски здатні додати не лише пару років, а й десяток. Якщо не бажаєте мати старший вигляд лише через невдалу стрижку — ось що краще оминати стороною.

Новини.LIVE попереджає про стрижки, від яких варто відмовитись.

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Малет і гаврош

Ці варіанти стрижок наче повернулися з минулого. Всі хапалися за малет — коротко зверху, довго ззаду. Зірки показували його зі всіх ракурсів. Але є нюанс: ця стрижка часто додає віку. Вона дійсно ефектна, але має радше бунтарський, а не молодіжний вигляд. До того ж не всім пасує — форма голови одразу стає дивною, а весь образ трохи важким.

Стрижка малет. Фото з Instagram

Замість цього краще обрати:

піксі з подовженням;

шеггі з легкими пасмами.

Ультракоротка піксі — ризикована історія

Так, коротке волосся часто освіжає. Але якщо його занадто мало — маємо зворотний ефект. Коли відкриті лоб, шия, скроні — будь-яка дрібна зморшка стає більш помітною. І замість драйву отримаєте критику.

Піксі. Фото з Instagram

Рішення просте — зробіть трохи довший варіант піксі або легкий боб. Обличчя одразу стане м’якшим, а вигляд легшим.

Каре з прямим чубчиком не найкраща ідея

Коли все в стрижці симетрично й "під лінієчку", будь-яка нерівність шкіри, зморшка чи мімічна складка починає кидатись в очі. А якщо ще й прямий густий чубчик — привіт, втомлений погляд. Такі зачіски додають строгості, а з нею і віку.

Каре з прямим чубчиком. Фото з Instagram

Краще замінити на щось живіше:

наприклад, драбинка або багатошарова стрижка;

м’який піксі-боб з чубчиком-шторкою, який красиво обрамляє обличчя та створює враження легкості й ніжності.

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