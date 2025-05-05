Найзручніші стрижки для короткого волосся — прості в укладці

Дівчина з короткою стрижкою. Фото: Freepik

Є така думка, що коротке волосся — це наче вирок: нічого не зробиш, тільки й залишається, що чекати, поки відросте. Але це зовсім не так. Насправді коли довжина не заважає, відкривається купа нових можливостей. І головне те, що не потрібно годинами чаклувати з феном і праскою.

Про це пише OBOZ.UA.

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Щоб щодня мати гарний вигляд, достатньо зовсім небагато часу та кілька простих трюків. Наприклад, каре можна оживити, просто змінивши проділ. Варто лише перекинути волосся на бік, закріпити спреєм і обличчя ніби змінюється. Така дрібниця, а результат вау.

А ще зараз у тренді так званий "творчий безлад" — коли волосся трохи скуйовджене, об’ємне, наче після легкого вітру. Ніяких складних технік: трохи текстурного спрею, кілька рухів руками й вже маєте стильний вигляд.

Каре. Фото з Instagram

Ще одна крута ідея — гофре. Якщо в арсеналі є маленька плойка, можна пройтися по кількох пасмах. Це швидко, але враження ніби після салону.

Не варто також скидати з рахунків пучок. Якщо волосся хоча б до підборіддя — з нього вже можна зібрати елегантну зачіску. А якщо додати хустинку чи яскраву гумку, то вийде взагалі святковий варіант.

Гофре. Фото з Instagram

А якщо говорити про стрижки, які взагалі не вимагають укладки, то тут на сцену виходить піксі. Її обирають сміливі дівчата, які не бояться акцентувати увагу на обличчі. Піксі завжди має ефектний вигляд, навіть коли просто висушити волосся рушником.

Смілива стрижка. Фото з Instagram

Ще один безпрограшний варіант — боб. Це класика, яка ніколи не виходить з моди. Він зручний, елегантний і підходить практично всім.

Стрижка боб. Фото з Instagram

Ну і гарсон — стрижка з характером. Здається дуже короткою, але завдяки подовженому чубчику та "рваним" лініям, вона має м’який, жіночний, трохи бунтарський вигляд. Саме те, щоб підкреслити власний стиль.

Стрижка гарсон. Фото з Instagram

Як ми бачимо, коротке волосся — це не обмеження, а свобода. Головне знайти свій варіант і не боятися експериментів.

Раніше ми писали про те, як підібрати стрижку під свій тип волосся.

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