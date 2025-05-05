Самые удобные стрижки для коротких волос — простые в укладке

Девушка с короткой стрижкой. Фото: Freepik

Есть такое мнение, что короткие волосы — это как приговор: ничего не сделаешь, только и остается, что ждать, пока отрастут. Но это совсем не так. На самом деле когда длина не мешает, открывается куча новых возможностей. И главное то, что не нужно часами колдовать с феном и утюгом.

Об этом пишет OBOZ.UA.

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Чтобы каждый день выглядеть хорошо, достаточно совсем немного времени и несколько простых трюков. Например, каре можно оживить, просто изменив пробор. Стоит только перебросить волосы на бок, закрепить спреем и лицо будто меняется. Такая мелочь, а результат вау.

А еще сейчас в тренде так называемый "творческий беспорядок" — когда волосы немного взъерошенные, объемные, как после легкого ветра. Никаких сложных техник: немного текстурного спрея, несколько движений руками и уже выглядите стильно.

Каре. Фото из Instagram

Еще одна крутая идея — гофре. Если в арсенале есть маленькая плойка, можно пройтись по нескольким прядям. Это быстро, а выглядит как после салона.

Не стоит также сбрасывать со счетов пучок. Если волосы хотя бы до подбородка — из них уже можно собрать элегантную прическу. А если добавить платок или яркую резинку, то получится вообще праздничный вариант.

Гофре. Фото из Instagram

А если говорить о стрижках, которые вообще не требуют укладки, то здесь на сцену выходит пикси. Ее выбирают смелые девушки, которые не боятся акцентировать внимание на лице. Пикси всегда выглядит эффектно, даже когда просто высушить волосы полотенцем.

Смелая стрижка. Фото из Instagram

Еще один беспроигрышный вариант — боб. Это классика, которая никогда не выходит из моды. Он удобен, элегантен и подходит практически всем.

Стрижка боб. Фото из Instagram

Ну и гарсон — стрижка с характером. Кажется очень короткой, но благодаря удлиненной челке и "рваным" линиям, она выглядит мягкой, женственной, немного бунтарской. Именно то, чтобы подчеркнуть собственный стиль.

Стрижка гарсон. Фото из Instagram

Как мы видим, короткие волосы — это не ограничение, а свобода. Главное найти свой вариант и не бояться экспериментов.

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