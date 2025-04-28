Найкраща стрижка для жінок після 40 — що радять стилісти

Стильна стрижка. Фото: Freepik

У 2025 році серед жінок за 40 став модним м’який боб із легкими пасмами та подовженим чубчиком. Навіть популярні раніше каскад і піксі відійшли на другий план. І це зрозуміло — така стрижка підходить майже всім, освіжає обличчя та не потребує складного укладання. Ідеальний варіант для тих, хто хоче мати доглянутий вигляд без зайвих зусиль.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Чому м’який боб — гарна ідея

Завдяки цій зачісці волосся має об’ємніший і густіший вигляд. Чубчик прикриває лоб та зону біля очей, приховуючи зморшки. При цьому навіть сивина має стильний вигляд. Не треба її ховати. Легке фарбування або мелірування зроблять сивину красивою та доглянутою.

Окрім цього, чубчик пом’якшує риси обличчя та підкреслює погляд. Він може бути прямим або косим — як більше подобається. А головне мінімум зусиль для укладання — висушити феном, і все готово. Волосся саме лягає в гарну форму.

Стильна жінка. Фото з Instagram

Як доглядати за стрижкою

Раз на 3 місяці варто підрівнювати форму, щоб стрижка мала акуратний вигляд;

користуйтеся термозахистом, коли сушите або укладаєте волосся;

щоб додати трохи об’єму, можна використовувати спрей із морською сіллю;

не забувайте про живильні маски чи бальзами для м’якості та блиску;

обирайте гребінець із широкими зубцями, щоб не ламати волосся.

Гарна жінка. Фото з Instagram

М’який боб — це просто, красиво та зручно. Ідеальний вибір для сучасних жінок.

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