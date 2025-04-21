Перед тим, як робити каскад — що треба знати про цю стрижку

Стильна стрижка. Фото: Freepik

Каскад — стрижка, яку часто називають універсальною, але не всім вона справді підходить. Багато хто помічав: на фото завжди має вдалий вигляд, а в житті можна побачити зовсім інше в дзеркалі. Вся справа в типі волосся.

В Sayple розповіли про це докладніше.

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Якщо волосся хвилясте чи кучеряве — каскад "лягає" сам собою, красиво та об’ємно. А от з прямим волоссям треба постаратися: або укладати щодня, або змиритись із тим, що зачіска не завжди матиме ідеальний вигляд. Проте не варто списувати цю стрижку з рахунків. Її можна адаптувати майже під будь-який тип обличчя.

Стрижка каскад. Фото з Instagram

Каскад додає об'єму, візуально робить волосся живішим і рухливішим. І головне те, що його можна підстригти на будь-яку довжину: від короткої до дуже довгої. Саме це й робить його таким популярним уже багато років.

Хороший приклад — Дженніфер Еністон. Вона носить каскад роками, хоча має пряме волосся. Її фішка в правильній укладці, завдяки якій зачіска має ідеальний вигляд.

Дженніфер Еністон. Фото з Instagram

Це ще раз підтверджує: хоч каскад і універсальний, без догляду він не розкриє себе повністю. А ще каскад практичний. Стрижка зберігає форму до 5 місяців, не потребує постійного оновлення. Особливо це зручно, якщо немає часу щомісяця бігати до перукаря.

Але якщо хочеться мати ідеальний вигляд без зайвих зусиль, краще обирати цю стрижку власницям хвилястого або хоча б трохи текстурного волосся.

Стильна стрижка. Фото з Instagram

Тож перш ніж бігти в салон — подумайте, який має вигляд ваше волосся у звичайному стані. Якщо воно схильне до об’єму — каскад стане вдалим рішенням. Якщо ні, то доведеться щодня дружити з феном і щіткою.

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