Довжина волосся, яка зараз у тренді — як у Демі Мур

Демі Мур. Фото: Instagram.com/demimoore

Цієї весни довге волосся знову виходить у лідери і не просто довге, а максимально, аж до талії і далі. Усі дивляться на Демі Мур, яка, здається, зупинила час: її грива довжиною XXL на червоній доріжці викликала справжній ажіотаж. І хоча боб нікуди не зник і все ще в трендах, важко не помітити — саме ультрадовжина зараз притягує погляди.

Про це повідомляє Vogue.

Реклама

Читайте також:

Перукар Дімітріс Джаннетос, який працював над образом Демі, розповідає, що надихався її гламурними фото з початку 2000-х. Волосся повинно було мати не просто блискучий, а ще й сильний та здоровий вигляд. І йому це вдалося — акторка буквально засліпила публіку.

Та що найцікавіше — це не просто про моду. Це про сміливість. Про те, як не грати за чужими правилами. Бо хіба є вік, у якому жінці "не можна" носити довге волосся? Демі доводить, що таких правил не існує. Перукар Девід Маллетт каже: "Головна помилка — думати, що з віком потрібно обов’язково стригтись коротко".

Довге волосся Демі Мур. Фото: Instagram.com/demimoore

Якщо хочете спробувати відростити таке ж ефектне волосся — є кілька простих, але важливих кроків.

Що потрібно, щоб волосся росло довгим і красивим

Не поспішайте, коли миєте голову. Дайте шампуню трохи часу. Хоча б 1–3 хвилини, щоб він подіяв на шкіру голови.

Догляд починається зі шкіри. Зараз усі говорять про це — шкіра голови, як і обличчя, потребує турботи.

Використовуйте живильні олії та засоби для блиску — вони творять дива з тьмяним волоссям.

Зволоження — основа всього. Це те, що надає волоссю живого вигляду, незалежно від того, кучеряве воно чи пряме.

А ще обережно з фенами та плойками. Висока температура — не друг довгому волоссю.

Відзначимо, що тренд на "hair spa" тільки набирає обертів. Салони, які спеціалізуються не на стрижках, а саме на догляді — нова хвиля у бьюті-індустрії. Гуа-ша для голови, олії в стилі аюрведи — усе це стало не просто "давніми секретами", а реальними must-have.

Розкішний образ Демі Мур. Фото: Instagram.com/demimoore

Тож, якщо давно хотілося змін — можливо, саме час дати волоссю шанс вирости. Не для когось, а для себе. Бо довге волосся — це не тільки красиво, це ще й заявка на власну силу та свободу вибору.

Раніше ми писали про те, яка стрижка є найпривабливішою цього року.

Також ми повідомляли, які стрижки ідеально маскують сивину.