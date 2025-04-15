Длина волос, которая сейчас в тренде - как у Деми Мур

Деми Мур. Фото: Instagram.com/demimoore

Этой весной длинные волосы снова выходят в лидеры и не просто длинные, а максимально, вплоть до талии и дальше. Все смотрят на Деми Мур, которая, кажется, остановила время: ее грива длиной XXL на красной дорожке вызвала настоящий ажиотаж. И хотя боб никуда не исчез и все еще в трендах, трудно не заметить — именно ультрадлина сейчас притягивает взгляды.

Об этом сообщает Vogue.

Реклама

Читайте также:

Парикмахер Димитрис Джаннетос, который работал над образом Деми, рассказывает, что вдохновлялся ее гламурными фото с начала 2000-х. Волосы должны были выглядеть не просто блестящими, а еще и сильными и здоровыми. И ему это удалось — актриса буквально ослепила публику.

Но что самое интересное — это не просто о моде. Это о смелости. О том, как не играть по чужим правилам. Ведь разве есть возраст, в котором женщине "нельзя" носить длинные волосы? Деми доказывает, что таких правил не существует. Парикмахер Дэвид Маллетт говорит: "Главная ошибка — думать, что с возрастом нужно обязательно стричься коротко".

Длинные волосы Деми Мур. Фото: Instagram.com/demimoore

Если хотите попробовать отрастить такие же эффектные волосы — есть несколько простых, но важных шагов.

Что нужно, чтобы волосы росли длинными и красивыми

Не спешите, когда моете голову. Дайте шампуню немного времени. Хотя бы 1-3 минуты, чтобы он подействовал на кожу головы.

Уход начинается с кожи. Сейчас все говорят об этом — кожа головы, как и лицо, нуждается в заботе.

Используйте питательные масла и средства для блеска — они творят чудеса с тусклыми волосами.

Увлажнение — основа всего. Это то, что придает волосам живой вид, независимо от того, вьющиеся они или прямые.

А еще осторожно с фенами и плойками. Высокая температура — не друг длинным волосам.

Отметим, что тренд на "hair spa" только набирает обороты. Салоны, которые специализируются не на стрижках, а именно на уходе — новая волна в бьюти-индустрии. Гуа-ша для головы, масла в стиле аюрведы — все это стало не просто "давними секретами", а реальными must-have.

Роскошный образ Деми Мур. Фото: Instagram.com/demimoore

Поэтому, если давно хотелось перемен — возможно, самое время дать волосам шанс вырасти. Не для кого-то, а для себя. Потому что длинные волосы — это не только красиво, это еще и заявка на собственную силу и свободу выбора.

Ранее мы писали о том, какая стрижка является самой привлекательной в этом году.

Также мы сообщали, какие стрижки идеально маскируют седину.