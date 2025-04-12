За якою технікою краще мити волосся — воно буде мати зовсім інший вигляд

Дівчині миють волосся. Фото: freepik

Миття голови — це дуже клопіткий процес, який потребує уваги та достатньо часу. Варто дотримуватися правильної техніки миття волосся, адже таким чином ви можете прискорити його ріст та покращити стан.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Як мити голову, аби волосся було здоровим

Правильна техніка та масаж

Більшість думають, що миття голови — це швидкий процес, який не потребує надзусиль. Однак ця думка хибна. Аби ваше волосся краще та швидше росло потрібно робити масаж, адже він стимулює кровообіг. Щоб отримати кращий результат та ретельно очистити кожну ділянку, можна розділити волосся на кілька частин.

Дівчині миють голову. Фото: freepik

Температура води

Для хорошого стану волосся потрібно навіть слідкувати за температурою води, в якій ви його миєте. Вона не повинна перевищувати температуру тіла, оскільки занадто гаряча вода завдає волоссю шкоди.

Регулярність миття

Звісно, регулярність миття волосся залежить від його стану і це все індивідуально. Однак, якщо у вас жирна голова, це потірбно робити кожен день або через день. У випадку, коли шкіра голови нормальна — буде достатньо один раз на 2-3 дні, а власницям сухого волосся можна мити раз на тиждень.

Дівчина миє волосся. Фото: freepik

Зверніть увагу, що для здоров'я вашого волосся потрібно вдало підібрати шампунь, кондиціонер та інші доглядові засоби, перед миттям його варто розчесати, а також використовувати гребінці, які не будуть шкодити волосся.

Раніше ми писали, в які дні не можна мити волосся.

Також ми повідомляли, як правильно мити тонке волосся, аби отримати гарний об'єм на цілий день.