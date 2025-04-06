Як правильно мити тонке волосся — об'єм на цілий день гарантовано

Дівчина в душі. Фото: freepik

Догляд за тонким волоссям вимагає особливого та дуже клопіткого догляду. Аби зберегти і об'єм, і здоров'я волосся, потрібно неабияк постаратися, зокрема, правильно мити голову та використовувати для цього дієві засоби.

Новини.LIVE поділиться порадами, як отримати пишний об'єм після миття волосся.

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Як мити голову, аби отримати пишний об'єм

Багато стилістів запевняють, що для гарного об'єму та красивого стану волосся загалом, потрібно враховувати його тип і структуру. Також варто дотримуватися кілька простих порад.

Мийте голову зранку

Власницям тонкого волосся рекомендують наводити будильники якнайраніше та мити голову зранку. Це допомагає надати волоссю об'єму та легкості, а будь-яка укладка буде триматися цілий день, або й довше.

Жінка миє голову. Фото: freepik

Не мийте волосся часто

Тонке волосся не варто мити кожного дня, буде достатньо два-три рази на тиждень. Якщо ж воно швидко жирніє, то варто використовувати сухі шампуні. Таким чином ви не пересушите волосся та не створите парниковий ефект, коли тримаєте його в рушнику.

Не лягайте спати з мокрою головою

Головне правило абсолютно для всіх типів волосся — не лягати спати з мокрою головою. Якщо не дотримуватися цієї поради, структура волосся буде травмована, а також підвищується ризик різноманітних захворювань шкіри голови.

Використовуйте небагато кондиціонера

Кондиціонери дуже добре зволожують волосся та надають йому м'якості і блиску. Однак під час миття голови не варто його використовувати багато. Слід невелику кількість кондиціонера нанести на кінчики, уникаючи коренів.

Жінка робить укладку. Фото: freepik

Уникайте важких засобів

Аби волосся було легким, об'ємним та блискучим слід використовувати спреї або муси, але ні в якому випадку не гелі, воски чи олії. Такі засоби можуть обтяжувати волосся і воно матиме несвіжий вигляд.

Стилісти наголошують, якщо дотримуватись цих порад, то тонке волосся матиме доглянутий та свіжий вигляд. Крім того, воно буде здоровим та менше псуватися. Свіжа зачіска завжди омолоджує жінку та додає їй впевненості.

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