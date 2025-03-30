Чисте волосся на весь тиждень гарантовано — в чому секрет

Дівчина в душі. Фото: freepik

Мабуть, усі дівчата мріють, аби волосся залишалось свіжим та чистим якомога довше. Виявляється, це можливо зробити, якщо дотримуватись лише кількох простих порад.

Новини.LIVE розповість, що робити, аби волосся не бруднилось кілька днів.

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Вибір шампуню

Перш за все потрібно користуватися шампунем, який підходить до вашого типу волосся. Він має бути з м'якими очисними компонентами. Однак один раз на два тижні варто використовувати шампунь, розроблений спеціально для жирної шкіри голови.

Жінка миє голову. Фото: freepik

Водночас слід уникати шампунів із сульфатами, оскільки вони можуть пересушувати шкіру голови.

Правильне очищення

Перед миттям ретельно розчешіть волосся, аби уникнути сплутування та полегшити процес очищення. Наносьте шампунь, попередньо спінивши його в долонях. Обов'язково ретельно промивайте шкіру голови шампунем щонайменше двічі, особливо якщо ви використовуєте засоби для укладки.

Масажуйте шкіру голови кінчиками пальців, приділяючи особливу увагу потилиці та зонам за вухами. Це сприяє ефективному очищенню та стимулює кровообіг.

Стайлінг

Сушити волосся потрібно одразу після миття. Для цього варто використовувати фен з помірною температурою. Потім повітря потрібно спрямовувати від коренів до кінчиків, щоб надати йому об'єму і запобігти забрудненню.

Дівчина в душі миє голову. Фото: freepik

Також потрібно користуватися сухим шампунем. Але експерти радять робити це того дня, коли помили волосся, а не через кілька днів після.

Дотримуючись цих порад, ви зможете зберегти чистоту та свіжість волосся майже на тиждень. Тоді не потрібно буде витрачати багато часу на щоденне миття голови і ви зможете забути про жирне коріння.

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