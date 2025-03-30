Чистые волосы на всю неделю гарантированы — в чем секрет

Девушка в душе. Фото: freepik

Пожалуй, все девушки мечтают, чтобы волосы оставались свежими и чистыми как можно дольше. Оказывается, это возможно сделать, если придерживаться лишь нескольких простых советов.

Новини.LIVE расскажет, что делать, чтобы волосы не пачкались несколько дней.

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Выбор шампуня

Прежде всего нужно пользоваться шампунем, который подходит к вашему типу волос. Он должен быть с мягкими очищающими компонентами. Однако один раз в две недели следует использовать шампунь, разработанный специально для жирной кожи головы.

Женщина моет голову. Фото: freepik

В то же время следует избегать шампуней с сульфатами, поскольку они могут пересушивать кожу головы.

Правильное очищение

Перед мытьем тщательно расчешите волосы, чтобы избежать спутывания и облегчить процесс очистки. Наносите шампунь, предварительно вспенив его в ладонях. Обязательно тщательно промывайте кожу головы шампунем минимум дважды, особенно если вы используете средства для укладки.

Массируйте кожу головы кончиками пальцев, уделяя особое внимание затылку и зонам за ушами. Это способствует эффективному очищению и стимулирует кровообращение.

Стайлинг

Сушить волосы нужно сразу после мытья. Для этого следует использовать фен с умеренной температурой. Затем воздух нужно направлять от корней к кончикам, чтобы придать им объем и предотвратить загрязнение.

Девушка в душе моет голову. Фото: freepik

Также нужно пользоваться сухим шампунем. Но эксперты советуют делать это в этот день, когда помыли волосы, а не через несколько дней после.

Следуя этим советам, вы сможете сохранить чистоту и свежесть волос почти на неделю. Тогда не нужно будет тратить много времени на ежедневное мытье головы и вы сможете забыть о жирных корнях.

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