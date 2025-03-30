Чистые волосы на всю неделю гарантированы — в чем секрет

Голова будет чистой всю неделю — как мыть волосы правильно
Пожалуй, все девушки мечтают, чтобы волосы оставались свежими и чистыми как можно дольше. Оказывается, это возможно сделать, если придерживаться лишь нескольких простых советов.
Новини.LIVE расскажет, что делать, чтобы волосы не пачкались несколько дней.
Как нужно мыть волосы
Выбор шампуня
Прежде всего нужно пользоваться шампунем, который подходит к вашему типу волос. Он должен быть с мягкими очищающими компонентами. Однако один раз в две недели следует использовать шампунь, разработанный специально для жирной кожи головы.
В то же время следует избегать шампуней с сульфатами, поскольку они могут пересушивать кожу головы.
Правильное очищение
Перед мытьем тщательно расчешите волосы, чтобы избежать спутывания и облегчить процесс очистки. Наносите шампунь, предварительно вспенив его в ладонях. Обязательно тщательно промывайте кожу головы шампунем минимум дважды, особенно если вы используете средства для укладки.
Массируйте кожу головы кончиками пальцев, уделяя особое внимание затылку и зонам за ушами. Это способствует эффективному очищению и стимулирует кровообращение.
Стайлинг
Сушить волосы нужно сразу после мытья. Для этого следует использовать фен с умеренной температурой. Затем воздух нужно направлять от корней к кончикам, чтобы придать им объем и предотвратить загрязнение.
Также нужно пользоваться сухим шампунем. Но эксперты советуют делать это в этот день, когда помыли волосы, а не через несколько дней после.
Следуя этим советам, вы сможете сохранить чистоту и свежесть волос почти на неделю. Тогда не нужно будет тратить много времени на ежедневное мытье головы и вы сможете забыть о жирных корнях.
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