Как правильно мыть тонкие волосы — объем на целый день гарантирован

Девушка в душе. Фото: freepik

Уход за тонкими волосами требует особого и очень хлопотного ухода. Чтобы сохранить и объем, и здоровье волос, нужно изрядно постараться, в частности, правильно мыть голову и использовать для этого действенные средства.

Новини.LIVE поделится советами, как получить пышный объем после мытья волос.

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Как мыть голову, чтобы получить пышный объем

Многие стилисты уверяют, что для хорошего объема и красивого состояния волос в целом, нужно учитывать их тип и структуру. Также стоит придерживаться несколько простых советов.

Мойте голову с утра

Обладательницам тонких волос рекомендуют ставить будильники как можно раньше и мыть голову утром. Это помогает придать волосам объем и легкость, а любая укладка будет держаться целый день, а то и дольше.

Женщина моет голову. Фото: freepik

Не мойте волосы часто

Тонкие волосы не стоит мыть каждый день, будет достаточно два-три раза в неделю. Если же они быстро жирнеют, то стоит использовать сухие шампуни. Таким образом вы не пересушите волосы и не создадите парниковый эффект, когда держите их в полотенце.

Не ложитесь спать с мокрой головой

Главное правило абсолютно для всех типов волос — не ложиться спать с мокрой головой. Если не придерживаться этого совета, структура волос будет травмирована, а также повышается риск разнообразных заболеваний кожи головы.

Используйте немного кондиционера

Кондиционеры очень хорошо увлажняют волосы и придают им мягкость и блеск. Однако во время мытья головы не стоит его использовать много. Следует небольшое количество кондиционера нанести на кончики, избегая корней.

Женщина делает укладку. Фото: freepik

Избегайте тяжелых средств

Чтобы волосы были легкими, объемными и блестящими следует использовать спреи или муссы, но ни в коем случае не гели, воски или масла. Такие средства могут утяжелять волосы и они будут иметь несвежий вид.

Стилисты отмечают, если придерживаться этих советов, то тонкие волосы будут иметь ухоженный и свежий вид. Кроме того, они будут здоровыми и меньше портиться. Свежая прическа всегда омолаживает женщину и придает ей уверенности.

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