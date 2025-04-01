Стрижка, яка робить обличчя худішим — активно підкорює соцмережі

Дівчина радіє новій стрижці. Фото: Freepik

Є стрижки, які не просто змінюють образ, а й роблять обличчя візуально стрункішим. Одні з них здатні замінити навіть контуринг — і все завдяки формі. Саме так працює новий тренд, який вже підкорив світ моди. Називається він красиво та вишукано — "шари маркізи".

У Vogue розповіли про цю стрижку детальніше.

Читайте також:

Де ця стрижка найбільш популярна і чому

Цей стиль став популярним завдяки голлівудським акторкам, які точно знають, як мати розкішний вигляд навіть без укладки. Волосся у такій стрижці ніби м’яко обтікає обличчя, підкреслюючи вилиці й додаючи форми. А ще — візуально додає об’єму, тому підходить і для тонкого волосся.

Розі Хантінгтон-Вайтлі. Фото: Instagram.com/rosiehw

Особливість "шарів маркізи" — у градієнтній формі. Завдяки цьому пасма мають природний рух, не мають плоский вигляд, а навпаки красиво лягають навіть після сну. Ідеально для тих, у кого ранок починається з фрази "я не встигаю".

Кому підійде така стрижка:

тим, хто хоче зробити обличчя візуально вужчим і чіткішим;

власницям тонкого або неслухняного волосся, якому не вистачає об’єму;

жінкам, які не люблять щодня витрачати час на складну укладку;

тим, хто хоче мати стильний, але природний вигляд.

Джулія Робертс. Фото: Instagram.com/juliaroberts

До речі, за однією легендою, стрижка отримала натхнення ще з часів Людовіка XIV. Кажуть, аби вразити маркізу де Помпадур, ювелір створив особливу форму гранки діаманта — м’яко-овальну, витончену. Саме така форма й лягла в основу ідеї зачіски.

Одним словом, "шари маркізи" — зручна і стильна стрижка, яка ніколи не виходить із тренду.

Раніше ми писали про те, як модно укладати стрижку боб у 2025 році.

Також ми повідомляли, що дуже популярна стрижка отримала новий вигляд.