Швидкі зачіски зі стрижкою боб — що актуально у 2025 році

Дівчина з короткою стрижкою. Фото: Freepik

Стрижка боб уже давно стала справжньою класикою — вона не старіє, а тільки підлаштовується під сучасні тренди. У 2025-му вона знову в топі, і зовсім не дарма. Боб легко стилізувати під будь-який настрій: хочеш легку недбалість — легко, мрієш про гламур — теж без проблем.

Новини.LIVE зібрали кілька крутих ідей укладки, які не потребують години біля дзеркала, але точно змусять вас ловити захоплені погляди.

Читайте також:

Відзначимо, що ці варіанти працюють і з прямим, і з хвилястим, і навіть з кучерявим волоссям.

Трендові варіанти укладки стрижки боб

Bouncy Bob

Обʼєм — наше все. Завивайте волосся великою плойкою або роби укладку феном і брашингом, а потім трохи збийте руками. Вийде легкий, пружний ефект, що ідеально підійде на кожен день.

Об'ємна укладка. Фото з Instagram

Dutch braids + крабик

Дві косички з боків, з’єднані на потилиці, зафіксуйте затискачем-"крабиком". Це і зручно, і дуже мило. Ідеально для прогулянки або робочого дня, коли хочеться щось нестандартне.

Flippy Bob

Памʼятаєте стиль 90-х, коли кінчики закручені назовні? Так от, він повернувся. Зробіть рівний проділ, витягніть волосся праскою, а кінці трішки загни назовні. Кім Кардаш’ян уже давно так носить.

Кім Кардаш’ян. Фото з Instagram

Бічний проділ + обʼєм

Просто змістіть проділ вбік і трохи підніми коріння. Можна використати пудру або легкий мус. Обʼєм з’являється одразу, а обличчя має інакший вигляд — наче інша людина в дзеркалі.

Укладка на бік. Фото з Instagram

Кучерявий боб + прямий проділ

Якщо у вас кучері — не вирівнюйте їх. Просто розділіть волосся навпіл, трохи зволожте і дайте локонам форму.

Кучерявий боб. Фото з Instagram

Має стильний вигляд без зайвих зусиль. До речі, під таку стрижку ідеально пасують сережки-кільця.

Раніше ми писали про найбільш актуальну стрижку сезону.

Також ми повідомляли, до яких варіантів стрижок варто придивитись після 45 років.