Швидкі зачіски зі стрижкою боб — що актуально у 2025 році

Боб у новому вигляді — як зробити модну укладку цієї весни
Стрижка боб уже давно стала справжньою класикою — вона не старіє, а тільки підлаштовується під сучасні тренди. У 2025-му вона знову в топі, і зовсім не дарма. Боб легко стилізувати під будь-який настрій: хочеш легку недбалість — легко, мрієш про гламур — теж без проблем.
Новини.LIVE зібрали кілька крутих ідей укладки, які не потребують години біля дзеркала, але точно змусять вас ловити захоплені погляди.
Відзначимо, що ці варіанти працюють і з прямим, і з хвилястим, і навіть з кучерявим волоссям.
Трендові варіанти укладки стрижки боб
Bouncy Bob
Обʼєм — наше все. Завивайте волосся великою плойкою або роби укладку феном і брашингом, а потім трохи збийте руками. Вийде легкий, пружний ефект, що ідеально підійде на кожен день.
Dutch braids + крабик
Дві косички з боків, з’єднані на потилиці, зафіксуйте затискачем-"крабиком". Це і зручно, і дуже мило. Ідеально для прогулянки або робочого дня, коли хочеться щось нестандартне.
Flippy Bob
Памʼятаєте стиль 90-х, коли кінчики закручені назовні? Так от, він повернувся. Зробіть рівний проділ, витягніть волосся праскою, а кінці трішки загни назовні. Кім Кардаш’ян уже давно так носить.
Бічний проділ + обʼєм
Просто змістіть проділ вбік і трохи підніми коріння. Можна використати пудру або легкий мус. Обʼєм з’являється одразу, а обличчя має інакший вигляд — наче інша людина в дзеркалі.
Кучерявий боб + прямий проділ
Якщо у вас кучері — не вирівнюйте їх. Просто розділіть волосся навпіл, трохи зволожте і дайте локонам форму.
Має стильний вигляд без зайвих зусиль. До речі, під таку стрижку ідеально пасують сережки-кільця.
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