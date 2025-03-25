Наймодніша стрижка 2025 року — вже в Instagram усюди

Дівчина з гарною стрижкою. Фото: Freepik

Коротке волосся знову на піку моди, і серед улюблениць дівчат та зрілих жінок – стрижка піксі. На перший погляд, вона здається зухвалою та навіть радикальною, але насправді це одна з найуніверсальнішою стрижкою, яку можна адаптувати під будь-який стиль і настрій.

Новини.LIVE розповість про нову трендову стрижку детальніше.

Читайте також:

Чому піксі стала такою популярною у 2025

Суть піксі в тому, що волосся на потилиці та з боків вистригається коротко, а верх залишається трішки довшим – саме це дає безліч варіантів укладки. Можна зробити об’єм, підняти чубчик, пригладити волосся або навпаки — створити легку недбалість. А зоною навколо вух взагалі можна експериментувати як завгодно — тут усе залежить лише від вашої фантазії.

Коротка стрижка. Фото з Instagram

Повернення моди на 90-ті знову зробило піксі популярною. Тоді її обирали зірки, а тепер — усі, хто не боїться виділитися та хоче мати по-справжньому стильний вигляд. Перукарі кажуть: піксі — це як аксесуар, який одразу додає образу характеру. Варто лише вийти з салону — й ви вже помітні.

Укладка піксі. Фото з Instagram

Кому пасує така стрижка

Якщо вам подобається коротке волосся — сміливо пробуйте. Неважливо, яке у вас обличчя чи структура волосся — піксі можна "підігнати" під кожного. Наприклад, якщо хочеться підкреслити очі або губи — просто оберіть варіант із коротким чубчиком.

Універсальна стрижка. Фото з Instagram

А якщо у вас кучеряве волосся — піксі взагалі буде мати дуже живий й грайливий вигляд. Головне — правильно сушити: щіткою, ближче до коріння, змінюючи напрямок, щоб додати форми.

Піксі — це про сміливість, легкість і свободу. Якщо давно мріяли про щось нове, то можливо саме зараз настав час для змін.

Раніше ми писали про те, які стрижки варто уникати у 2025, оскільки вони старять.

Також ми повідомляли, що Брежнєва показала, як їй вдалось адаптувати трендову зачіску під себе.