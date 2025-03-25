Самая модная стрижка 2025 года — уже в Instagram повсюду

Девушка с красивой стрижкой. Фото: Freepik

Короткие волосы снова на пике моды, и среди любимиц девушек — стрижка пикси. На первый взгляд, она кажется дерзкой и даже радикальной, но на самом деле это одна из самых универсальных стрижек, которую можно адаптировать под любой стиль и настроение.

Новини.LIVE расскажет о новой трендовой стрижке подробнее.

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Суть пикси в том, что волосы на затылке и по бокам выстригаются коротко, а верх остается немного длиннее — именно это дает множество вариантов укладки. Можно сделать объем, приподнять челку, пригладить волосы или наоборот — создать легкую небрежность. А с зоной вокруг ушей вообще можно экспериментировать как угодно — здесь все зависит только от вашей фантазии.

Короткая стрижка. Фото из Instagram

Возвращение моды на 90-е снова сделало пикси популярной. Тогда ее выбирали звезды, а теперь — все, кто не боится выделиться и хочет выглядеть по-настоящему стильно. Парикмахеры говорят: пикси — это как аксессуар, который сразу добавляет образу характера. Стоит только выйти из салона — и вы уже заметны.

Укладка пикси. Фото из Instagram

Кому подходит такая стрижка

Если вам нравятся короткие волосы — смело пробуйте. Неважно, какое у вас лицо или структура волос — пикси можно "подогнать" под каждого. Например, если хочется подчеркнуть глаза или губы — просто выберите вариант с короткой челкой.

Универсальная стрижка. Фото из Instagram

А если у вас вьющиеся волосы — пикси вообще будет выглядеть очень живо и игриво. Главное — правильно сушить: щеткой, ближе к корням, меняя направление, чтобы придать форму.

Пикси — это про смелость, легкость и свободу. Если давно мечтали о чем-то новом, то возможно именно сейчас пришло время для перемен.

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