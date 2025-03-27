Стрижка, яка замінить класику — новий боб 2025, який здивує

Стильна стрижка. Фото: Freepik

Весна — пора, коли з’являється природне бажання щось змінити. У зовнішності, у стилі, в настрої. Якщо давно мрієте про оновлення, але не готові щоранку витрачати час на складне укладання волосся — зверніть увагу на стрижку boy bob.

Новини.LIVE розповість про цю трендову стрижку більше.

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Boy bob — це легкий і трохи розтріпаний варіант класичного бобу. Основна його "фішка" — природність і легкість. Потилиця зазвичай коротко підстрижена, а передні пасма — довші, щоб м’яко обрамляти обличчя. Укладання? Майже не потрібне. Волосся просто висихає на повітрі — і готово. Стильно, просто й без метушні.

Стрижка boy bob. Фото з Instagram

Boy bob пасує будь-якій формі обличчя та типу волосся — прямому, хвилястому, тонкому чи густому. Особливо гармонійний він має вигляд на тих, хто віддає перевагу мінімалізму в стилі або любить образи з легкою андрогінністю. Але не лише — ця стрижка має дивовижну здатність "підлаштовуватись" під людину, додаючи образу характеру.

Boy bob надихався 90-ми роками — епохою бойз-бендів. Сьогодні ці мотиви повернулись, але вже з новою інтерпретацією — сучасною, стильною та універсальною.

Стильна стрижка. Фото з Instagram

Як доглядати за стрижкою

Усе надзвичайно просто. Boy bob не потребує фена, брашингів, стайлінгів та складних схем. Після миття достатньо дати волоссю висохнути природно. Проділ може бути як посередині, так і злегка збоку. Волосся має мати такий вигляд ніби "само так лягло" — трохи розтріпано, але зі смаком.

Короткий боб. Фото з Instagram

Що сказати майстру:

Довжина — між нижньою частиною вуха та підборіддям, не довше лінії щелепи.

— між нижньою частиною вуха та підборіддям, не довше лінії щелепи. Форма — рівномірна, з м’якими лініями. Передні пасма можна трохи подовжити, щоб підкреслити вилиці.

— рівномірна, з м’якими лініями. Передні пасма можна трохи подовжити, щоб підкреслити вилиці. Проділ — центральний або боковий, на ваш розсуд. Головне — створити ефект невимушеності.

Якщо шукаєте простий спосіб освіжити образ і при цьому зекономити час на щоденній укладці — boy bob точно вартий вашої уваги.

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