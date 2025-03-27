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Новая версия стрижки боб, что мгновенно стала трендом 2025 года

27 марта 2025 16:01
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Стрижка, что заменит классику — новый боб 2025, который удивит
Стильная стрижка. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Весна — пора, когда появляется естественное желание что-то изменить. Во внешности, в стиле, в настроении. Если давно мечтаете об обновлении, но не готовы каждое утро тратить время на сложную укладку волос — обратите внимание на стрижку boy bob.

Новини.LIVE расскажет об этой трендовой стрижке больше.

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Что такое boy bob и почему это стрижка сезона

Boy bob — это легкий и немного растрепанный вариант классического боба. Основная его "фишка" — естественность и легкость. Затылок обычно коротко подстрижен, а передние пряди — длиннее, чтобы мягко обрамлять лицо. Укладка? Почти не нужна. Волосы просто высыхают на воздухе — и готово. Стильно, просто и без суеты.

Хлопчачий боб набирає популярності
Стрижка boy bob. Фото из Instagram

Boy bob подходит к любой форме лица и типу волос — прямым, волнистым, тонким или густым. Особенно гармонично он смотрится на тех, кто предпочитает минимализм в стиле или любит образы с легкой андрогинностью. Но не только — эта стрижка обладает удивительной способностью "подстраиваться" под человека, добавляя образу характера.

Boy bob вдохновлялся 90-ми годами — эпохой бойз-бэндов. Сегодня эти мотивы вернулись, но уже с новой интерпретацией — современной, стильной и универсальной.

Боб, натхненний 90-ми, буде в тренді в 2025
Стильная стрижка. Фото из Instagram

Как ухаживать за стрижкой

Все очень просто. Boy bob не требует фена, брашингов, стайлингов и сложных схем. После мытья достаточно дать волосам высохнуть естественным образом. Пробор может быть как посередине, так и слегка сбоку. Волосы должны выглядеть так, будто "сами так легли" — немного растрепаны, но со вкусом.

Стрижка, що пасує різному типу волосся
Короткий боб. Фото из Instagram

Что сказать мастеру:

  • Длина — между нижней частью уха и подбородком, не длиннее линии челюсти.
  • Форма — равномерная, с мягкими линиями. Передние пряди можно немного удлинить, чтобы подчеркнуть скулы.
  • Пробор — центральный или боковой, на ваше усмотрение. Главное — создать эффект непринужденности.

Если ищете простой способ освежить образ и при этом сэкономить время на ежедневной укладке — boy bob точно стоит вашего внимания. 

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