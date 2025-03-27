Стрижка, что заменит классику — новый боб 2025, который удивит

Новая версия стрижки боб, что мгновенно стала трендом 2025 года
Весна — пора, когда появляется естественное желание что-то изменить. Во внешности, в стиле, в настроении. Если давно мечтаете об обновлении, но не готовы каждое утро тратить время на сложную укладку волос — обратите внимание на стрижку boy bob.
Новини.LIVE расскажет об этой трендовой стрижке больше.
Что такое boy bob и почему это стрижка сезона
Boy bob — это легкий и немного растрепанный вариант классического боба. Основная его "фишка" — естественность и легкость. Затылок обычно коротко подстрижен, а передние пряди — длиннее, чтобы мягко обрамлять лицо. Укладка? Почти не нужна. Волосы просто высыхают на воздухе — и готово. Стильно, просто и без суеты.
Boy bob подходит к любой форме лица и типу волос — прямым, волнистым, тонким или густым. Особенно гармонично он смотрится на тех, кто предпочитает минимализм в стиле или любит образы с легкой андрогинностью. Но не только — эта стрижка обладает удивительной способностью "подстраиваться" под человека, добавляя образу характера.
Boy bob вдохновлялся 90-ми годами — эпохой бойз-бэндов. Сегодня эти мотивы вернулись, но уже с новой интерпретацией — современной, стильной и универсальной.
Как ухаживать за стрижкой
Все очень просто. Boy bob не требует фена, брашингов, стайлингов и сложных схем. После мытья достаточно дать волосам высохнуть естественным образом. Пробор может быть как посередине, так и слегка сбоку. Волосы должны выглядеть так, будто "сами так легли" — немного растрепаны, но со вкусом.
Что сказать мастеру:
- Длина — между нижней частью уха и подбородком, не длиннее линии челюсти.
- Форма — равномерная, с мягкими линиями. Передние пряди можно немного удлинить, чтобы подчеркнуть скулы.
- Пробор — центральный или боковой, на ваше усмотрение. Главное — создать эффект непринужденности.
Если ищете простой способ освежить образ и при этом сэкономить время на ежедневной укладке — boy bob точно стоит вашего внимания.
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