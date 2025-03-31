Быстрые прически со стрижкой боб - что актуально в 2025 году

Девушка с короткой стрижкой. Фото: Freepik

Стрижка боб уже давно стала настоящей классикой — она не стареет, а только подстраивается под современные тренды. В 2025-м она снова в топе, и совсем не зря. Боб легко стилизовать под любое настроение: хочете легкую небрежность — легко, мечтаете о гламуре — тоже без проблем.

Новини.LIVE собрали несколько крутых идей укладки, которые не потребуют часа у зеркала, но точно заставят вас ловить восхищенные взгляды.

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Отметим, что эти варианты работают и с прямыми, и с волнистыми, и даже с вьющимися волосами.

Трендовые варианты укладки стрижки боб

Bouncy Bob

Объем — наше все. Завивайте волосы большой плойкой или делайте укладку феном и брашингом, а потом немного взбейте руками. Получится легкий, упругий эффект, который идеально подойдет на каждый день.

Объемная укладка. Фото из Instagram

Dutch braids + крабик

Две косички по бокам, соединенные на затылке, зафиксируйте зажимом-"крабиком". Это и удобно, и очень мило. Идеально для прогулки или рабочего дня, когда хочется что-то нестандартное.

Flippy Bob

Помните стиль 90-х, когда кончики закручены наружу? Так вот, он вернулся. Сделайте ровный пробор, вытяните волосы утюжком, а концы немного загните наружу. Ким Кардашьян уже давно так носит.

Ким Кардашьян. Фото из Instagram

Боковой пробор + объем

Просто сместите пробор в сторону и немного приподнимите корни. Можно использовать пудру или легкий мусс. Объем появляется сразу, а лицо выглядит иначе — как будто другой человек в зеркале.

Укладка на бок. Фото из Instagram

Вьющийся боб + прямой пробор

Если у вас кудри — не выравнивайте их. Просто разделите волосы пополам, немного увлажните и придайте локонам форму.

Кудрявый боб. Фото из Instagram

Выглядит стильно без лишних усилий. Кстати, под такую стрижку идеально подходят серьги-кольца.

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