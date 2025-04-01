Стрижка, которая делает лицо худее — активно покоряет соцсети

Стрижка, что корректирует черты лица — очень популярна в соцсетях
Есть стрижки, которые не просто меняют образ, но и делают лицо визуально стройнее. Одни из них способны заменить даже контуринг — и все благодаря форме. Именно так работает новый тренд, который уже покорил мир моды. Называется он красиво и изысканно — "слои маркизы".
В Vogue рассказали об этой стрижке подробнее.
Где эта стрижка наиболее популярна и почему
Этот стиль стал популярным благодаря голливудским актрисам, которые точно знают, как выглядеть роскошно даже без укладки. Волосы в такой стрижке будто мягко обтекают лицо, подчеркивая скулы и добавляя формы. А еще — визуально добавляет объема, поэтому подходит и для тонких волос.
Особенность "слоев маркизы" — в градиентной форме. Благодаря этому пряди имеют естественное движение, не выглядят плоско и красиво смотрятся даже после сна. Идеально для тех, у кого утро начинается с фразы "я не успеваю".
Кому подойдет такая стрижка:
- тем, кто хочет сделать лицо визуально более узким и четким;
- обладательницам тонких или непослушных волос, которым не хватает объема;
- женщинам, которые не любят ежедневно тратить время на сложную укладку;
- тем, кто хочет выглядеть стильно, но естественно.
Кстати, по одной легенде, стрижка получила вдохновение еще со времен Людовика XIV. Говорят, чтобы поразить маркизу де Помпадур, ювелир создал особую форму гранки бриллианта — мягко-овальную, изящную. Именно такая форма и легла в основу идеи прически.
Одним словом, "слои маркизы" удобная и стильная стрижка, которая никогда не выходит из тренда.
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