Стрижка, которая делает лицо худее — активно покоряет соцсети

Девушка радуется новой стрижке. Фото: Freepik

Есть стрижки, которые не просто меняют образ, но и делают лицо визуально стройнее. Одни из них способны заменить даже контуринг — и все благодаря форме. Именно так работает новый тренд, который уже покорил мир моды. Называется он красиво и изысканно — "слои маркизы".

В Vogue рассказали об этой стрижке подробнее.

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Этот стиль стал популярным благодаря голливудским актрисам, которые точно знают, как выглядеть роскошно даже без укладки. Волосы в такой стрижке будто мягко обтекают лицо, подчеркивая скулы и добавляя формы. А еще — визуально добавляет объема, поэтому подходит и для тонких волос.

Рози Хантингтон-Уайтли. Фото: Instagram.com/rosiehw

Особенность "слоев маркизы" — в градиентной форме. Благодаря этому пряди имеют естественное движение, не выглядят плоско и красиво смотрятся даже после сна. Идеально для тех, у кого утро начинается с фразы "я не успеваю".

Кому подойдет такая стрижка:

тем, кто хочет сделать лицо визуально более узким и четким;

обладательницам тонких или непослушных волос, которым не хватает объема;

женщинам, которые не любят ежедневно тратить время на сложную укладку;

тем, кто хочет выглядеть стильно, но естественно.

Джулия Робертс. Фото: Instagram.com/juliaroberts

Кстати, по одной легенде, стрижка получила вдохновение еще со времен Людовика XIV. Говорят, чтобы поразить маркизу де Помпадур, ювелир создал особую форму гранки бриллианта — мягко-овальную, изящную. Именно такая форма и легла в основу идеи прически.

Одним словом, "слои маркизы" удобная и стильная стрижка, которая никогда не выходит из тренда.

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