По какой технике лучше мыть волосы — они будут иметь совершенно другой вид

Девушке моют волосы. Фото: freepik

Мытье головы — это очень хлопотный процесс, который требует внимания и достаточно времени. Стоит придерживаться правильной техники мытья волос, ведь таким образом вы можете ускорить их рост и улучшить состояние.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Правильная техника и массаж

Большинство думают, что мытье головы — это быстрый процесс, который не требует сверхусилий. Однако это мнение ошибочное. Чтобы ваши волосы лучше и быстрее росли нужно делать массаж, ведь он стимулирует кровообращение. Чтобы получить лучший результат и тщательно очистить каждый участок, можно разделить волосы на несколько частей.

Девушке моют голову. Фото: freepik

Температура воды

Для хорошего состояния волос нужно даже следить за температурой воды, в которой вы их моете. Она не должна превышать температуру тела, поскольку слишком горячая вода наносит волосам вред.

Регулярность мытья

Конечно, регулярность мытья волос зависит от их состояния и это все индивидуально. Однако, если у вас жирная голова, это нужно делать каждый день или через день. В случае, когда кожа головы нормальная — будет достаточно один раз в 2-3 дня, а обладательницам сухих волос можно мыть раз в неделю.

Девушка моет волосы. Фото: freepik

Обратите внимание, что для здоровья ваших волос нужно удачно подобрать шампунь, кондиционер и другие уходовые средства, перед мытьем их стоит расчесать, а также использовать расчески, которые не будут вредить волосам.

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