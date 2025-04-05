Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мода arrow Який колір волосся пасує до карих очей — трендові відтінки arrow

Який колір волосся пасує до карих очей — трендові відтінки

5 квітня 2025 16:04
Ірина Савчук - Редактор
Ірина Савчук
Редактор
Модні відтінки волосся, які підходять карооким — вони роблять молодшими
Жінка з карими очима. Фото: freepik
Ірина Савчук - Редактор
Ірина Савчук
Редактор

Цієї весни кароокі дівчата можуть поекспериментувати із зачісками та підібрати для себе ідеальний відтінок волосся. В моді не яскраві, а м'які та природні кольори, які підкреслюватимуть глибину та теплоту очей.

Новини.LIVE розповість, які відтінки волосся ідеально підійдуть до карих очей. 

Реклама
Читайте також:

В який колір фарбувати волосся карооким жінкам

Карі очі в жінки — це справжній скарб. Його можна вдало та унікально підкреслити, обравши правильний колір волосся. Якщо ви бажаєте звернути увагу на глибину та теплоту ваших очей, варто підібрати золотисті, мідні та каштанові відтінки. Вони додадуть блиску погляду та зроблять його виразнішим. 

В який колір фарбувати волоссям карооким жінкам
Золотистий колір волосся. Фото з Instagram

Темний шоколадний або глибокий бордовий теж пасуватиме карооким жінкам. Такі відтінки підкреслять загадковість погляду. 

Які відтінки волосся підійдуть до карих очей
Глибокий бордовий колір волосся. Фото з Instagram

Варто зауважити, що відтінки для волосся підбираються не лише за кольором очей, а й за тонами шкіри та кольором брів. Тому світлошкірим дівчатам варто задуматися про синювато-чорний колір. Він зможе підкреслити контраст між карими очима та тоном шкіри.

Трендові кольори волосся для карооких дівчат
Синювато-чорний колір волосся. Фото з Instagram

Однак є кольори, які пасують для різних тонів шкіри. Зокрема, це світлі відтінки: медовий, пшеничний та попелястий блонд. Усі надають ніжності, жіночності та м'якого контрасту у вашій зовнішності.

Колі волосся для карооких
Попелястий блонд. Фото з Instagram

Якщо ви хочете пофарбувати волосся, варто пам'ятати, що індивідуальний процес. Головне, аби ви комфортно почувалися та перше за все подобались собі. 

Раніше ми писали про нову техніку фарбування волосся, що пропонують стилісти.

Також ми повідомляли, що нова версія стрижки боб стала трендом цього сезону. 

мода тренди зачіски волосся стиль
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама