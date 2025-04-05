Модні відтінки волосся, які підходять карооким — вони роблять молодшими

Жінка з карими очима. Фото: freepik

Цієї весни кароокі дівчата можуть поекспериментувати із зачісками та підібрати для себе ідеальний відтінок волосся. В моді не яскраві, а м'які та природні кольори, які підкреслюватимуть глибину та теплоту очей.

Новини.LIVE розповість, які відтінки волосся ідеально підійдуть до карих очей.

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В який колір фарбувати волосся карооким жінкам

Карі очі в жінки — це справжній скарб. Його можна вдало та унікально підкреслити, обравши правильний колір волосся. Якщо ви бажаєте звернути увагу на глибину та теплоту ваших очей, варто підібрати золотисті, мідні та каштанові відтінки. Вони додадуть блиску погляду та зроблять його виразнішим.

Золотистий колір волосся. Фото з Instagram

Темний шоколадний або глибокий бордовий теж пасуватиме карооким жінкам. Такі відтінки підкреслять загадковість погляду.

Глибокий бордовий колір волосся. Фото з Instagram

Варто зауважити, що відтінки для волосся підбираються не лише за кольором очей, а й за тонами шкіри та кольором брів. Тому світлошкірим дівчатам варто задуматися про синювато-чорний колір. Він зможе підкреслити контраст між карими очима та тоном шкіри.

Синювато-чорний колір волосся. Фото з Instagram

Однак є кольори, які пасують для різних тонів шкіри. Зокрема, це світлі відтінки: медовий, пшеничний та попелястий блонд. Усі надають ніжності, жіночності та м'якого контрасту у вашій зовнішності.

Попелястий блонд. Фото з Instagram

Якщо ви хочете пофарбувати волосся, варто пам'ятати, що індивідуальний процес. Головне, аби ви комфортно почувалися та перше за все подобались собі.

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