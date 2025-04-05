Модные оттенки волос, которые подходят кареглазым — они делают моложе

Женщина с карими глазами. Фото: freepik

Этой весной кареглазые девушки могут поэкспериментировать с прическами и подобрать для себя идеальный оттенок волос. В моде не яркие, а мягкие и естественные цвета, которые будут подчеркивать глубину и теплоту глаз.

Новини.LIVE расскажет, какие оттенки волос идеально подойдут к карим глазам.

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В какой цвет красить волосы кареглазым женщинам

Карие глаза у женщины — это настоящее сокровище. Его можно удачно и уникально подчеркнуть, выбрав правильный цвет волос. Если вы хотите обратить внимание на глубину и теплоту ваших глаз, стоит подобрать золотистые, медные и каштановые оттенки. Они придадут блеска взгляду и сделают его более выразительным.

Золотистый цвет волос. Фото из Instagram

Темный шоколадный или глубокий бордовый тоже подойдет кареглазым женщинам. Такие оттенки подчеркнут загадочность взгляда.

Глубокий бордовый цвет волос. Фото из Instagram

Стоит заметить, что оттенки для волос подбираются не только по цвету глаз, но и по тонам кожи и цвету бровей. Поэтому светлокожим девушкам стоит задуматься о синевато-черном цвете. Он сможет подчеркнуть контраст между карими глазами и тоном кожи.

Синевато-черный цвет волос. Фото из Instagram

Однако есть цвета, которые подходят для разных тонов кожи. В частности, это светлые оттенки: медовый, пшеничный и пепельный блонд. Все придают нежности, женственности и мягкого контраста в вашей внешности.

Пепельный блонд. Фото из Instagram

Если вы хотите покрасить волосы, стоит помнить, что это индивидуальный процесс. Главное, чтобы вы комфортно себя чувствовали и прежде всего нравились себе.

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