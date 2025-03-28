Модний колір волосся, який вибирають зірки у 2025 році

Джей Ло. Фото: Instagram.com/jlо

Цієї весни в моді не яскраві експерименти, а м’які та природні кольори. Один з найгарячіших відтінків волосся — карамель. Він ніби створений для того, щоб ловити сонячне світло та ніжно переливатись у кожному русі.

Про нього написало видання Vogue.

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Його ще називають "підпалений цукор" — і це дуже влучно. Теплий, глибокий, з легким блиском — він додає обличчю м’якості та виразності. Особливо красивий вигляд має на темно-русявому чи каштановому волоссі, додаючи йому теплоти й об’єму без різкої зміни кольору. Ідеально, якщо відтінок близький до вашого природного — тоді пасма мають максимально живий й натуральний вигляд.

Трендовий відтінок волосся. Фото з Instagram

Карамель — не новачок у світі трендів, але саме зараз вона знову на піку популярності. Причина проста: цей колір легко адаптується до різних зовнішностей. Якщо у вас світла шкіра з теплим підтоном — буде ідеально. Але навіть при холоднішому відтінку шкіри, карамельні пасма можуть виглядати дуже ефектно, головне — правильно підібрати баланс тепла й попелу в кольорі.

Джей Ло. Фото: Instagram.com/jlо

До речі, саме цей відтінок обожнюють зірки. Джей Ло, Бейонсе, Софія Вергара — всі вони не раз обирали карамель для своїх локонів. І не дарма: він має дорогий, доглянутий і водночас легкий та природний вигляд.

За словами перукаря Роберто Вітаро, карамель найкраще "лягає" на світло-русяве або мідно-золотаве волосся. Якщо ж ви мрієте про оновлення, але без радикальних змін — карамельні прядки або балаяж можуть стати ідеальним варіантом. А якщо ще й обрати стрижку до плечей або довгий боб — ефект буде ще виразнішим. Світло грає на пасмах, а волосся має рухливий і об’ємний вигляд.

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