Модный цвет волос, который выбирают звезды в 2025 году

Джей Ло. Фото: Instagram.com/jlо

Этой весной в моде не яркие эксперименты, а мягкие и естественные цвета. Один из самых горячих оттенков волос — карамель. Он будто создан для того, чтобы ловить солнечный свет и нежно переливаться в каждом движении.

О нем написало издание Vogue.

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Его еще называют "подожженный сахар" — и это очень метко. Теплый, глубокий, с легким блеском — он добавляет лицу мягкости и выразительности. Особенно красиво смотрится на темно-русых или каштановых волосах, добавляя им теплоты и объема без резкого изменения цвета. Идеально, если оттенок близок к вашему естественному — тогда пряди выглядят максимально живыми и натуральными.

Трендовый оттенок волос. Фото из Instagram

Карамель — не новичок в мире трендов, но именно сейчас она снова на пике популярности. Причина проста: этот цвет легко адаптируется к разным внешностям. Если у вас светлая кожа с теплым подтоном — будет идеально. Но даже при более холодном оттенке кожи, карамельные пряди могут выглядеть очень эффектно, главное — правильно подобрать баланс тепла и пепла в цвете.

Джей Ло. Фото: Instagram.com/jlо

Кстати, именно этот оттенок обожают звезды. Джей Ло, Бейонсе, София Вергара — все они не раз выбирали карамель для своих локонов. И не зря: он выглядит дорого, ухоженно и одновременно легко и естественно.

По словам парикмахера Роберто Витаро, карамель лучше всего "ложится" на светло-русые или медно-золотистые волосы. Если же вы мечтаете об обновлении, но без радикальных изменений — карамельные прядки или балаяж могут стать идеальным вариантом. А если еще и выбрать стрижку до плеч или длинный боб — эффект будет еще более выразительным. Свет играет на прядях, а волосы выглядят подвижными и объемными.

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