Чому не варто мити волосся в певні дні — прикмети застерігають

Дівчині миють волосся. Фото: Freepik

Звичайна справа помити голову. Але наші бабусі знали: день тижня має значення. Є дні, коли краще відкласти шампунь подалі, бо можна випадково "змити" щастя, енергію або навіть любов. Якщо вірити народним прикметам, саме в ці три дні краще не мити волосся, щоб не накликати на себе негаразди.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Понеділок

Початок тижня не час для водних процедур. Кажуть, що миття голови в понеділок може "змити" свіжі ідеї, настрій і бажання щось робити. В результаті тиждень починається не з енергії, а з хаосу. Хочете бути зібраними та встигати більше — зачекайте до вівторка.

Дівчина в душі. Фото: Freepik

П’ятниця

П’ятниця може здаватись вдалим днем для наведення краси, але не для миття голови. Народна мудрість каже, що в цей день вода змиває не бруд, а гармонію в особистому житті. Легко зіпсувати стосунки або втратити щось важливе в любовній сфері. Краще зробити щось розслабляюче — наприклад, послухати музику чи запалити свічку, а от з водою обережно.

Неділя

Це день відпочинку, відновлення і спокою. І в народі вірять: якщо в неділю мити голову, можна змити з себе удачу. Фінансові справи можуть піти шкереберть, настрій зіпсується, а новий тиждень почнеться з проблем. Тож у неділю тільки тиша, спокій і максимум турботи про себе, але без шампуню.

Дівчина сушить волосся. Фото: Фото: Freepik

Якщо хочете, щоб енергія не витікала разом із піною, просто дотримуйтесь простого правила: у понеділок, п’ятницю й неділю голову краще не мити. Можливо, саме така дрібниця й зробить ваше життя трохи легшим.

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