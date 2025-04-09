Чому не варто мити волосся в певні дні — прикмети застерігають

Мова не тільки про понеділок — в які дні краще не мити голову
Звичайна справа помити голову. Але наші бабусі знали: день тижня має значення. Є дні, коли краще відкласти шампунь подалі, бо можна випадково "змити" щастя, енергію або навіть любов. Якщо вірити народним прикметам, саме в ці три дні краще не мити волосся, щоб не накликати на себе негаразди.
Новини.LIVE розповість про це детальніше.
В які дні миття волосся варто відкласти
Понеділок
Початок тижня не час для водних процедур. Кажуть, що миття голови в понеділок може "змити" свіжі ідеї, настрій і бажання щось робити. В результаті тиждень починається не з енергії, а з хаосу. Хочете бути зібраними та встигати більше — зачекайте до вівторка.
П’ятниця
П’ятниця може здаватись вдалим днем для наведення краси, але не для миття голови. Народна мудрість каже, що в цей день вода змиває не бруд, а гармонію в особистому житті. Легко зіпсувати стосунки або втратити щось важливе в любовній сфері. Краще зробити щось розслабляюче — наприклад, послухати музику чи запалити свічку, а от з водою обережно.
Неділя
Це день відпочинку, відновлення і спокою. І в народі вірять: якщо в неділю мити голову, можна змити з себе удачу. Фінансові справи можуть піти шкереберть, настрій зіпсується, а новий тиждень почнеться з проблем. Тож у неділю тільки тиша, спокій і максимум турботи про себе, але без шампуню.
Якщо хочете, щоб енергія не витікала разом із піною, просто дотримуйтесь простого правила: у понеділок, п’ятницю й неділю голову краще не мити. Можливо, саме така дрібниця й зробить ваше життя трохи легшим.
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