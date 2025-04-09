Почему не стоит мыть волосы в определенные дни — приметы предостерегают

Девушке моют волосы. Фото: Freepik

Обычное дело — помыть голову. Но наши бабушки знали: день недели имеет значение. Есть дни, когда лучше отложить шампунь подальше, потому что можно случайно "смыть" счастье, энергию или даже любовь. Если верить народным приметам, именно в эти три дня лучше не мыть волосы, чтобы не навлечь на себя невзгоды.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

В какие дни мытье волос стоит отложить

Понедельник

Начало недели — не время для водных процедур. Говорят, что мытье головы в понедельник может "смыть" свежие идеи, настроение и желание что-то делать. В результате неделя начинается не с энергии, а с хаоса. Хотите быть собранными и успевать больше — подождите до вторника.

Девушка в душе. Фото: Freepik

Пятница

Пятница может показаться удачным днем для наведения красоты, но не для мытья головы. Народная мудрость говорит, что в этот день вода смывает не грязь, а гармонию в личной жизни. Легко испортить отношения или потерять что-то важное в любовной сфере. Лучше сделать что-то расслабляющее — например, послушать музыку или зажечь свечу, а вот с водой осторожно.

Воскресенье

Это день отдыха, восстановления и спокойствия. И в народе верят: если в воскресенье мыть голову, можно смыть с себя удачу. Финансовые дела могут пойти наперекосяк, настроение испортится, а новая неделя начнется с проблем. Так что в воскресенье только тишина, покой и максимум заботы о себе, но без шампуня.

Девушка сушит волосы. Фото: Фото: Freepik

Если хотите, чтобы энергия не утекала вместе с пеной, просто следуйте простому правилу: в понедельник, пятницу и воскресенье голову лучше не мыть. Возможно, именно такая мелочь и сделает вашу жизнь немного легче.

Ранее мы писали о том, нужно ли мыть волосы перед окрашиванием.

Также мы сообщали, как стоит мыть волосы для красивого и длительного объема.