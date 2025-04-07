Перед фарбуванням мити волосся чи ні — чесна відповідь експертів

Дівчина робить масаж голови. Фото: Freepik

Колись усі дотримувалися єдиного правила, згідно з яким мити волосся перед фарбуванням не варто. Мовляв, шкірне сало захистить шкіру від агресивної хімії. Це була золота порада часів, коли фарби були дійсно жорсткі, а процедура нагадувала трохи бойовик для волосся.

Новини.LIVE розповість, чи змінилось щось зараз.

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Часи змінилися і фарби теж. Зараз вони значно м’якші, тому все більше майстрів наполягають: фарбувати треба саме чисте волосся.

Чому перед фарбуванням стилісти радять помити волосся

На брудному волоссі часто буває не лише жир, а ще й пил, залишки лаків, гелів чи сухих шампунів. Усе це заважає фарбі проникнути рівномірно у волосся і замість бажаного кольору можна отримати несподівані плями.

Миття волосся в салоні. Фото: Freepik

Чисте волосся — це як чистий аркуш: фарба лягає краще, колір виходить рівний, а результат ближчий до того, що ви показували на фото.

Які є винятки

Наприклад, коли потрібно освітлити коріння або повністю знебарвити волосся. У таких випадках невимите волосся дійсно може трішки захистити шкіру — сальце на голові створює природну плівку, яка зменшує ризик опіків. Але навіть тут, якщо волосся щойно помите, не біда — майстер просто нанесе спеціальний захист на шкіру голови.

Фарбування волосся. Фото: Freepik

Важливий момент: якщо на волоссі є лак, мус чи інші засоби для укладання — обов’язково мити. Це вже не "захист", а реальна перешкода для фарби. Тобто у 9 випадках із 10 краще приходити до майстра з чистою головою. Особливо якщо хочеться рівного, красивого кольору. А про "не мити кілька днів" — забудьте, це вже історія з минулого.

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