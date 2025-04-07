Перед окрашиванием мыть волосы или нет — честный ответ экспертов

Почему мыть волосы перед окрашиванием — не всегда хорошая идея
Когда-то все придерживались единого правила, согласно которому мыть волосы перед окрашиванием не стоит. Мол, кожное сало защитит кожу от агрессивной химии. Это был золотой совет времен, когда краски были действительно жесткие, а процедура напоминала немного боевик для волос.
Новини.LIVE расскажет, изменилось ли что-то сейчас.
Времена изменились и краски тоже. Сейчас они значительно мягче, поэтому все больше мастеров настаивают: красить надо именно чистые волосы.
Почему перед окрашиванием стилисты советуют помыть волосы
На грязных волосах часто бывает не только жир, но и пыль, остатки лаков, гелей или сухих шампуней. Все это мешает краске проникнуть равномерно в волосы и вместо желаемого цвета можно получить неожиданные пятна.
Чистые волосы — это как чистый лист: краска ложится лучше, цвет получается ровный, а результат ближе к тому, что вы показывали на фото.
Какие есть исключения
Например, когда нужно осветлить корни или полностью обесцветить волосы. В таких случаях невымытые волосы действительно могут немного защитить кожу — сальце на голове создает естественную пленку, которая уменьшает риск ожогов. Но даже здесь, если волосы только что вымыты, не беда — мастер просто нанесет специальную защиту на кожу головы.
Важный момент: если на волосах есть лак, мусс или другие средства для укладки — обязательно мыть. Это уже не "защита", а реальная преграда для краски. То есть в 9 случаях из 10 лучше приходить к мастеру с чистой головой. Особенно если хочется ровного, красивого цвета. А про "не мыть несколько дней" — забудьте, это уже история из прошлого.
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