Як обрати парфуми для волосся — поради та топ аромати

Дівчина наносить парфуми на волосся. Фото: Freepik

Ці маленькі флакончики з ароматом не просто красиві баночки на полиці. Це спосіб зробити волосся ще привабливішим, додати йому м’якості, блиску і, звісно ж, неймовірного запаху, який триматиметься довше, ніж звичайні парфуми на шкірі. Бо саме волосся краще зберігає аромат, і ви будете пахнути свіжістю ще довго після виходу з дому.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Тримайте флакончик на відстані 20–30 см і розпилюйте по всій довжині волосся. При цьому варто уникати коренів — так волосся не буде мати важкий вигляд. Ще простіший спосіб — розпилити засіб на щітку, а потім розчесатись. Для більш стійкого результату можна використовувати разом із парфумом для тіла з тієї ж лінійки (або схожим за нотами).

Дівчина тримає в руках флакон засобу для волосся. Фото: Freepik

Парфуми для волосся, які точно не підведуть

Maison Margiela Replica Bubble Bath Hair Mist — свіжий, мильний аромат з нотками бергамота, лаванди і трохи солодкого мускусу. Відчуття, ніби щойно з ванни.

— свіжий, мильний аромат з нотками бергамота, лаванди і трохи солодкого мускусу. Відчуття, ніби щойно з ванни. Sol de Janeiro Cheirosa 62 Hair & Body Mist — солодкий, сонячний, тропічний мікс із нотами фісташки, карамелі та ванілі. Створює справжній пляжний настрій.

— солодкий, сонячний, тропічний мікс із нотами фісташки, карамелі та ванілі. Створює справжній пляжний настрій. Flora by Gucci Gorgeous Gardenia Hair Mist — жіночний і романтичний аромат з білими квітами і легкою фруктовою свіжістю.

— жіночний і романтичний аромат з білими квітами і легкою фруктовою свіжістю. Diptyque Eau Rose Hair Mist — витончений трояндовий букет для тих, хто любить аромати з характером.

Відзначимо також, що парфуми для волосся часто містять спеціальні інгредієнти, які не сушать волосся, а навпаки — зволожують і захищають.

Дівчина наносить спрей на волосся. Фото: Freepik

У порівнянні зі звичайними парфумами, ці не містять спирту або мають його дуже мало, тож ваші локони не страждають. А ще це просто приємна деталь, яка піднімає настрій. Один пшик і ви вже відчуваєте себе трохи особливішою.

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