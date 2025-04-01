Улюблені аромати Анжеліни Джолі — класика назавжди

Анджеліна Джолі. Фото: скриншот відео

Відома американська акторка Анджеліна Джолі не з тих, хто вибирає банальні аромати. Її улюблені парфуми — це щось більше, ніж просто приємний запах. Вона обирає історії, які звучать на шкірі.

Новини.LIVE розповість, які ж аромати в акторки є фаворитами.

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Один із таких ароматів — 1969 Parfum de Revolte від французького бренду Histoires de Parfums. Це не просто духи, а справжній прояв свободи та духу протесту. У цьому ароматі живе енергія буремного 1969 року, коли світ вибухнув новими ідеями, музикою, любов’ю та змінами.

1969 Parfum de Revolte. Фото: make.up

Композиція відкривається соковитим персиком — ніби укус літа. Потім на сцену виходять спеції, кардамон, троянди й білі квіти — пряно, яскраво, з натяком на щось потаємне. Але головне — база. Саме вона залишає найсильніше враження: кава, темний шоколад, деревина й мускус. Це аромат про свободу, жагу до життя і той самий рок-н-рольний драйв, який не зникає навіть у тиші.

Ці парфуми не для кожного. Вони як людина з характером: бунтівні, сміливі, незабутні. Не дивно, що саме їх обрала Джолі — жінка, яка завжди йде своїм шляхом.

Bvlgari Black. Фото: make.up

Ще один її ароматний фаворит — Bvlgari Black. Композиція, що пахне, як димний вечір у великому місті: трошки шкіри, трохи ванілі, і все це з нотками гуми та чогось індустріального. Цікаво, що Bvlgari Black — унісекс. Він не має чітко жіночої чи чоловічої гендерної ноти, і можливо саме це так подобається Анджеліні. Це аромат для людини, яка не живе за рамками. Його носять ті, хто любить залишити слід — не лише ароматний, а й емоційний.

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