Парфуми, які ви полюбите на роки — найкращі новинки для жінок

Парфуми. Фото: Freepik

З приходом весни щось усередині змінюється. Повітря теплішає, сонце світить інакше, дерева оживають — і з’являється бажання оновити себе. Найлегше це зробити з новим ароматом.

Про новинки парфумерії написало видання In Journal.

Читайте також:

У весняний період більшість брендів випускають нові аромати — і не просто так. Весна асоціюється з квітами, фруктами й чимось дуже чистим і теплим. Якщо коротко, то навесні хочеться пахнути свіжістю, а не солодким пирогом, як узимку. Весняні аромати часто мають у собі нотки туберози, троянди, лілії, трохи цитрусу й легкого мускусу.

Нові парфуми, які стануть справжньою знахідкою на цей сезон

Valaya Exclusif від Parfums de Marly

Жіночний, але з характером. Спочатку відчувається мандарин і бергамот, потім — м’який мигдаль і флердоранж, а далі — ніжні білі квіти й пудрові відтінки. Аромат немов шовкова сукня на тіло — нічого зайвого, все влучно.

Infusion de Rhubarbe від Prada

Цей аромат пахне так, ніби весна — це не просто пора року, а стан душі. Нотки ревеню, гіркого апельсина і зеленого мандарина — ніби прокидаєшся о шостій ранку, а на вулиці ще роса. У центрі — троянда, а в базі — легкий мускус і цитруси.

Гарний флакон з парфумами. Фото: Freepik

Tuberose Gardenia від Aerin

Якщо хочеться чогось ніжного й трохи романтичного — цей варіант точно ваш. Гарденія та тубероза створюють атмосферу жіночності, а ваніль у кінці додає тепла. Ідеально під м’який кардиган або весняну сукню.

La Belle Flower Edition від Jean Paul Gaultier

Це аромат про ранковий сад після дощу. Абрикос у старті дарує соковитість, магнолія та жасмин у серці створюють квітковий настрій, а ваніль в основі робить аромат теплим і затишним.

Парфуми на фоні тюльпанів. Фото: Freepik

For Her Intense від Narciso Rodriguez

Для тих, хто не любить типову "квітковість", але хоче залишити після себе слід. Персик і бергамот звучать свіжо, мускус і білі квіти роблять аромат глибоким і трохи таємничим. Він точно не залишиться непоміченим.

Раніше ми писали про те, які нові ноти в парфумах стали популярними у 2025.

Також ми повідомляли, які парфуми, що носили наші мами і бабуси, досі мають попит.